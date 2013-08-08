Завтра в Доме учителя состоится богословско-просветительская конференция по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси

Киев. 8 августа. УНИАН. Завтра в киевском городском Доме учителя состоятся богословско-просветительская конференция и праздничный концерт по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Об этом генеральный секретарь Украинского Евангельского Альянса Константин Шаповалов сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на конференции с докладами выступят митрополит Апостольской Православной Церкви в Украине Виктор Веряскин, ректор Гуманитарного теологического института Христианского гуманитарно-экономического университета Петр Павлюк.

Шаповалов сообщил, что на конференцию в основном приглашены священники и верующие, а также представители разных общественных организаций Украины.

Он также сообщил, что вход на конференцию свободный.

«Это не альтернатива мероприятию, которое было на государственном уровне, или альтернатива какому-либо конфессиональному мероприятию, это одно из дополнений, которое только обогатит период, когда мы празднуем эту дату. Чем больше будет мероприятий разного формата, разного содержания, с разными участниками, тем будет лучше, тем глубже мы осветим это событие», - сказал секретарь Всеукраинской Христианской Ассамблеи и Украинского Межцерковного Совета Сергей Убогов.

Епископ Объединенной Евангельской Церкви Живого Бога Сергей Балюк отметил, что проведение богословско-просветительской конференции - «это не просто празднование, а переосмысление события, которое было когда-то, это попытка в некоторой степени провести анализ того, что происходит сейчас».

«Праздник Крещения Руси-Украины настолько большой, что довольствоваться каким-то официальным парадом маловато», - добавил он.

«Мы должны пойти дальше, чтобы христианство было не просто декларируемое, а чтобы оно стало сущностью и нормой каждого гражданина Украины. Анализируя ситуацию, которая сложилась в мире, я могу сказать, что альтернативы христианству нет, оно единственное обеспечивает человечество настоящей свободой», - считает Балюк.