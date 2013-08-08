Киев. 8 августа. УНИАН. Общественность заявляет о системном взяточничестве в Киевском военном лицее имени Богуна, начальник которого генерал-майор Даниил Романенко недавно был задержан при получении неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор Офицерской общественной инициативы «Чистые погоны» Игорь Рудич.

«Еще за несколько месяцев до вступительных экзаменов группа доверенных лиц Романенко, в частности заместители начальника, отдельные учителя, отдельные офицеры встречаются каждый отдельно с потенциальными взяткодателями. После этого начальник лицея Романенко давал «добро» на получение взятки», - сказал Рудич.

По его словам, во время вступительной кампании отдельные учителя еще до официальной проверке исправляли определенные Романенко работы поступающих.

Также Рудич отметил, что в лицее происходили манипуляции при зачислении из так называемого резерва.

«Согласно правилам приема 10% поступающих могут быть приняты из так называемого резерва. Раньше список резерва скрывался, и при необходимости фамилии добавлялись, изменялись. Романенко приказ держал у себя, и в любой момент вставлял нужную фамилию», - подчеркнул Рудич.

Также Рудич заявил о грубом поведении Романюка с родителями лицеистов.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, при получении взятки в размере 5 тыс. дол. был задержан начальник Киевского военного лицея имени Богуна.

Установлено, что генерал-майор, злоупотребляя служебным положением, требовал взятку за содействие в поступлении абитуриента в учебное заведение.

"11 июля с.г. сотрудники СБУ задержали злоумышленника «на горячем» при получения им денежных средств", - отметили в СБУ.