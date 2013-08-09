Решение суда по зданию на ул. Шота Руставели, 11 в Киеве может привести к массовому пересмотру результатов приватизации в стране – юристы

Киев. 9 августа. УНИАН. Решение Хозяйственного суда Киева, согласно которому нежилое помещения в столице по адресу ул. Шота Руставели, 11 передается от одного собственника к другому, может привести к массовому пересмотру результатов приватизации в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил юрист Максим Васильев.

«Подобная схема может быть в будущем использована как механизм пересмотра результатов приватизации. Возможна волна таких исков, когда с помощью хозяйственных судов у людей просто будут забирать то, что было приватизировано в 1992-1993 годах», - сказал Васильев.

«А то, что люди вложили туда деньги, работали, развивали это предприятие, уже никого не волнует. Готово, работает – оно нам интересно. Мы берем историю 20-летней давности, подаем иск в суд – и теперь это наше. В этом главная опасность, потому что в таком случае это будет экономический бандитизм», - добавил он.

По словам Васильева, теперь стало возможным подать иск о признании права собственности на имущество физического лица, не привлекая собственника к процессу.

«Такой иск достаточно подать к какому-нибудь госоргану, например, БТИ, Фонду госимущества или управлению коммунальной собственностью, - и суд вынесет решение, не привлекая физлицо как собственника к участию в данном деле», - добавил юрист.

Также Васильев отметил и тот факт, что дело по иску к физлицу было рассмотрено Хозяйственным судом, а это является юридическим нонсенсом, поскольку все споры с частными лицами решаются в судах общей юрисдикции.

Напомним, в июле Хозяйственный суд Киева удовлетворил требования организации арендаторов арендной фирмы «Экста» по делу о передаче ей нежилого помещения в Киеве по адресу ул. Шота Руставели, 11. Спор за данный объект недвижимости длится с 2008 года.