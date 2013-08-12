46% украинцев употребляют продукты питания, содержащие химически синтезированные подсластители - исследование

Киев. 12 августа. УНИАН. 45,9% украинцев употребляют продукты питания, содержащие химически синтезированные подсластители.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было проведено центром “СОЦИС” по заказу аналитической группы Da Vinci AG, представленные сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Исследование показало, что 45,9% украинцев используют в рационе продукты питания с содержанием химически синтезированных подсластителей, 28,5% респондентов ответили, что не употребляют таких продуктов, а 23,3% - не знают об этом.

45,3% украинцев на регулярной основе употребляет безалкогольные газированные напитки. 36,4% - регулярно употребляет кофе в пакетиках (так называемые 3 в 1), 34,3% респондентов - жевательные резинки, 12% - соевый соус, 35,6% ничего из этих продуктов не употребляют на регулярной основе.

Большое значение для потребителей имеет то, чтобы на упаковке был точно указан состав продукта. Важно это почти для 90% респондентов. В то же время, 33,8% полностью или скорее всего, доверяют информации о составе продукта, который указан на упаковке, более 60% - не доверяют такой информации.

*** Исследование проводилось 20-30 июля 2013 года. Всего было опрошено 1600 респондентов старше 16 лет в 8 городах Украины: Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Запорожье, Днепропетровске, Харькове, Виннице.