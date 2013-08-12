Свыше 80% украинцев считают недопустимым использование усилителей вкуса и подсластителей - опрос

Киев. 12 августа. УНИАН. 82,3% украинцев считают недопустимым использование в продуктах питания усилителей вкуса и химически синтезированных подсластителей.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного центром «СОЦИС» по заказу аналитической группы Da Vinci AG исследования, представленные на пресс-конференеции в УНИАН.

При этом, по данным опроса, только 1,5% украинцев считают использование усилителей вкуса и химически синтезированных подсластителей полностью допустимым.

Выбирая между сахаром и химически синтезированным подсластителем, 81,5% респондентов выбрали бы сахар, а еще 15,8% - скорее сахар.

Химически синтезированный подсластитель выбрали бы только 1,1% опрошенных.

Результаты опроса показали, что 90,2% граждан Украины считают недопустимой замену натуральных продуктов химически синтезированными соединениями ради удешевления продукции.

Исследование также показало, что, несмотря на то, что 53,6% респондентов хорошо знают о вредности некоторых пищевых добавок, общая осведомленность населения об угрозах их употребления остается достаточно низкой.

84,5% граждан хотят знать больше о влиянии пищевых добавок и подсластителей на здоровье. При этом 34,4% украинцев ничего не знают о том, что использование некоторых химически синтезированных подсластителей, которые разрешены в Украине, ограничено в странах Европы и США.

Результаты социологического исследования также указывают на то, что граждане Украины выступают за усиление государственного контроля за использованием синтезированных добавок в продуктах питания.

96,2% опрошенных поддерживают принятие закона об ограничении использования химически синтезированных подсластителей в продуктах питания, которые производятся в Украине. При этом за инициативу полного запрета вредных для здоровья пищевых добавок выступают еще больше – 97% украинцев.

Исследование проводилось 20-30 июля. Всего было опрошено 1600 респондентов старше 16 лет в 8 городах Украины: Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Запорожье, Днепропетровске, Харькове и Виннице.