Поисковики предложили усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере увековечения памяти погибших в годы войны

В итоговой резолюции Юбилейного сбора ведущих поисковых объединений и специализированных предприятий «Аджимушкай. 40 лет исследований», состоявшегося 8-9 августа в Керчи, его участники призвали все организации, занятые поиском и увековечением памяти защитников и освободителей Родины, погибших во время Великой Отечественной войны, применять комплексный подход к исследованию мест боевых действий, исключить бессистемные поисковые работы и усовершенствовать формы ведения полевой документации, эффективность фиксации и хранения информации. В итоговой резолюции участники мероприятия обратились к Председателю Верховной Рады Украины с просьбой поддержать Проект закона Украины «О проведении поиска и упорядочения захоронений останков жертв войн и политических репрессий и увековечения их памяти», в разработке которого принимали участие специалисты Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, представители поисковых объединений и специализированных предприятий. По мнению участников мероприятия, он наиболее полно отвечает требованиям научности и эффективности поисковой деятельности.

Юбилейный сбор поисковых объединений «Аджимушкай. 40 лет исследований» собрал специалистов Украины, России и Молдовы в Керчи. Это не случайность - ведь экспедиция «Аджимушкай» под руководством В.В.Симонова (АР Крым, Украина) и В.К.Щербанова (РФ) стала символом исследовательских традиций и системной работы поисковиков, которые выступили за правдивую историю и связь поколений.

«Благодаря экспедиции, 40-летие которой мы собрались отмечать, мы узнали больше о трагедии начального этапа Великой Отечественной войны. Аджимушкай можно назвать еще одной Брестской крепостью. Но правда о событиях, которые здесь происходили в 1942 году, долгое время замалчивалась. Сегодня подвиг защитников Крыма, погибших в каменоломнях Аджимушкая, становится открытой страницей истории благодаря поисковикам», - сказал во время торжественного открытия заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Андрей Белоусов.

Условием эффективности поисковой работы, цель которой – увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, является не только масштабность мероприятий, но и системность ведения полевой документации и сохранения полученной информации. Именно на конкретных механизмах этого процесса сделали акцент представители поисковых организаций Украины, России и Молдовы в ходе практической конференции в рамках Юбилейного сбора «Аджимушкай. 40 лет исследований».

«Самое главное, что поисковые объединения наших стран понимают сегодня необходимость курса на трансформацию мемориально-поисковых работ в научно-поисковые. То есть воплощение комплексного подхода в исследовании мест боевых действий и других объектов культурного наследия обеспечивает метод полевой археологии, - отметил ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий, председатель правления Всеукраинского общественного объединения «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин, - В целом по результатам нашего диалога в рамках Сбора ощущается прогресс в поисковом движении. За последний год значительно увеличилось количество общественных организаций, которые выразили намерение работать исключительно в рамках правового поля и существующих нормативных документов».

Содержательными были доклады российских коллег. Гостями Юбилейного сбора и практической конференции было отмечено, что в разработке и воплощении в жизнь научной методики проведения полевых поисковых работ и унификации отчетной документации украинские поисковики – на шаг впереди.

Участниками конференции было принято решение одобрить передовой опыт ведущих поисковых организаций по внедрению в практическую полевую поисковую деятельность методов научного сбора и фиксации сопутствующей информации с применением археологических методик. В частности, высокий уровень работы по фиксации и хранению информации показали представители организаций: «Восточно-Крымский центр военно-исторических исследований» (г.Керчь, АР Крым), Историко-поисковая организация «Поиск-Днепр» (г.Днепропетровск), Объединение «Красная Звезда» (г.Токмак, Запорожская область), Всероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите Отечества «Поиск» (г.Москва, РФ), Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая поисковая организация «Ассоциация поисковых отрядов «Кубань-Поиск» (г.Краснодарск, РФ).

«Я очень рада, что встретилась с людьми с таким опытом поисковой работы, что у нас была возможность принять участие в конференции. Наша Ассоциация существует сравнительно недолго – три года, но мы уже имеем свои определенные достижения. Считаю очень важным делиться опытом оформления документации: актов, отчетов, которые в обязательном порядке должны передаваться в архивы. Ведь мы это делаем не для себя, а для будущего поколения, для нашей истории и сохранения мира», - отметила Председатель правления Ассоциации «Мемориал» Республики Молдова Анжела Скрипкараш.

Кроме того, участники мероприятия отметили актуальность создания единого международного реестра жертв войн в пределах стран постсоветского пространства, опираясь на Объединенную базу данных «Мемориал». Ведь единое информационное пространство для накопления и использования данных о жертвах войн и политических репрессий позволит не только повысить вероятность обнаружения родственников и установления фактов биографии погибших, но и позволит повысить эффективность полевых поисковых работ за счет повышения качества их предварительной подготовки.

«Мы надеемся, что в соответствии принятой резолюции Юбилейного сбора поисковых объединений «Аджимушкай. 40 лет исследований», руководство страны и депутатский корпус прислушаются к мнению специалистов, занятых социально важной деятельностью, – поиском и увековечением памяти погибших в годы войны и сохранением исторической памяти народа, - подытожил Ответственный секретарь ГМК, председатель правления ВОО «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин. - Ведь обмен передовым опытом в сфере мемориальной работы и полевых исследований, осуществленный в рамках Сбора, является ощутимым шагом на пути к единой цели деятельности поисковиков наших стран – сохранению правдивой истории и постоянному совершенствованию работы».