Столичные таксисты обещают завтра провести акцию протеста под Кабмином

Киев. 13 августа. УНИАН. Столичные таксисты планируют провести 14 августа пикетирование здания Кабинета министров, обвиняя Министерство инфраструктуры в затягивании реформирования рынка такси.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель общественной организации "Такси столицы" Денис Садоха.

"Завтра мы проведем предварительную мирную акцию под Кабинетом министров для того, чтобы привлечь внимание руководства страны, в первую очередь премьер-министра и вице-премьер-министра", - заявил Садоха.

Столичные таксисты требуют легализовать свой сегмент рынка пассажирских перевозок.

В частности, они выступают за обязательную установку таксометра в транспортные средства, выдачу чека пассажиру после каждой поездки, а также за то, чтобы контроль за перевозчиками такси осуществляла ГАИ.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины разработало проект закона "О перевозках на такси" с целью организации качественных и безопасных перевозок и обеспечения прозрачной деятельности таксистов.

Вместе с тем профсоюз таксистов Украины предложил профильному министерству доработать этот законопроект.

По мнению Садохи, если законопроект "О перевозках на такси" будет принят Верховной Радой, то стоимость услуг такси возрастет.