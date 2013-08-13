Общественная организация инициирует всеукраинский референдум по вопросу уплаты Украиной внешних долгов

Киев. 13 августа. УНИАН. Общественное объединение «Общественная справедливость» во вторник, 13 августа, объявило о намерении провести всеукраинский референдум, на котором граждане страны должны дать ответ, стоит ли стране платить по внешним долгам.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил один из лидеров объединения Андрей Семидидько.

«Валовой внешний долг Украины составляет порядка 136 млрд долл. При этом общая сумма государственного и гарантированного государством долга – 68 млрд долл. То есть более половины внешних долгов – это корпоративные долги. Нужно принять решение, сидеть ли нам дальше сложа руки как сторонние наблюдатели или обратить внимание народа на ситуацию”, - сказал Семидидько.

“Родилась идея об организации референдума, отделить корпоративных заемщиков от госдолга и привлечь к ответственности людей, которые допустили рост долгов», - добавил он.

Семидидько привел пример Исландии, пережившей несколько лет назад дефолт по своим долгам.

«Исландия была загнана в долги. Голландия и Англия объявили о ее долгах в 3,5 млрд долл. Население страны отказалось платить, приняв такое решение на референдуме, банкиры были объявлены в розыск, задержаны и понесли персональную ответственность», - сказал он.

Руководители объединения «Общественная справедливость» намерены разобраться в структуре долгов и после сформулировать текст вопроса, выносимого на референдум.

«Если у нас есть прямые претензии к МВФ, то мы поставим вопрос по поводу уплаты долгов МВФ. Если у нас прямые претензии по корпоративным долгам – поставим этот вопрос. Мы хотим уменьшить давление на государство со стороны внешних заимствований», - заявил соучредитель «Общественной справедливости» Анатолий Башловка.

Семидидько отметил, что в рамках подготовки к референдуму его организаторы планируют изучить мировой опыт.

«Мы собираемся съездить в пару стран, перенять опыт и узнать, как у них это происходило и происходит, а в дальнейшем через круглые столы и встречи анонсировать проведение референдума», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины на конец первого квартала 2013 года увеличился на 1,2 млрд долл. (0,9%) и составил 136,3 млрд долл., что составляет 76,9% ВВП. При этом внешний долг банковского сектора в 1-м квартале не изменился и составляет 21,9 млрд долл. (12,3% ВВП). Внешний долг других секторов экономики в 1-м квартале увеличился на 1,6 млрд долл. – до 82,9 млрд долл. (46,8% ВВП).

В то же время, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июнь 2013 года снизилась на 0,56%, - до 68,197 млрд долл. В январе-июне по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 5,43%. В гривневом эквиваленте в мае общая сумма госдолга снизилась на 3,058 млрд грн, или на 0,56%, - до 545,096 млрд грн.