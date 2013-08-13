Ведущие юристы Украины подготовили для Януковича рекомендации, как освободить Тимошенко

Киев. 13 августа. УНИАН. Группа ведущих юристов Украины подготовила Президенту Виктору Януковичу ряд рекомендаций, как освободить бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко и таким образом выполнить одно из требований Евросоюза для подписания соглашения об ассоциации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Общественной организации «Украинское юридическое общество» Олег Березюк.

«Мы собрали ряд подписей - известные юристы Украины к Президенту Украины, - где есть юридический анализ дела (по которому была осуждена Тимошенко - УНИАН), и рекомендации как выйти из ситуации. Сбор подписей продолжается", - сказал он, заметив, что среди подписантов, в частности, адвокаты Валентина Теличенко, Николай Сирый, Игорь Фомин, Александр Плахотнюк, экс-генпрокурор Богдан Ференц и другие. По убеждению Березюка, не выполнение Украиной международных соглашений и, в частности, решения Европейского суда по правам человека может привести к изоляции на международной арене.

В свою очередь, заслуженный юрист Украины Владимир Василенко поддержал позицию коллеги, заметив, что санкции со стороны ЕС к Украине за не выполнение соглашений и решений "будут очень жесткие и суровые". При этом он подчеркнул, что не допускает подписания соглашения об ассоциации, если Тимошенко в дальнейшем будет находиться за решеткой. "У Евросоюза одно из главных требований: освобождение Юлии Тимошенко. Без выполнения этого условия подписание соглашения об ассоциации невозможно", - сказал Василенко. Он подчеркнул, что именно на Януковиче лежит ответственность за судьбу страны на пути ее евроинтеграции, если он действительно серьезно, а не декларативно, относится к этому.

Продолжая тему, экс-министр юстиции Роман Зварич отметил, что в решении Европейского суда по правам человека относительно незаконного задержания и ареста по политическим мотивам уже заложены основы решения по жалобе относительно отсутствия справедливого суда и судебного решения.

Участники пресс-конференции выразили единодушное мнение, что "газовые контракты", за которые осуждена Тимошенко, должны решаться в граждански-хозяйственной плоскости, а не в уголовной, а ответственность за них должна быть исключительно политическая.