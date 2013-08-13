2 октября стартует всеукраинское шествие “От Врадиевки до Страны любви”

Киев. 13 августа. УНИАН. 2 октября в 10.00 стартует всеукраинское шествие “От Врадиевки до Страны любви”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер шествия Василий Любарец.

“Оно стартует одновременно по всей Украине и достигнет Майдана Незалежности в Киеве в 18.00 10 октября и перейдет в бессрочные майданы в городах и селах Украины до полной победы. Шествие, используя исторический опыт, охватит всю Украину, каждое село и поселок, городок и город, а также всех, кто считает себя украинцем со всего мира – Канады, Америки, Бразилии, Австралии. Основные принципы шествия – это мирная, открытая, уличная и жертвенная акция”, - отметил Любарец.

По его словам, целью акции является, в частности, отставка Президента Украины Виктора Януковича и возвращение власти народу Украине.

“Второй целью является освобождение всех несправедливо осужденных, третьей – исключение из личного состава всех органов власти представителей КПУ и Партии регионов и отстранение от профессиональной деятельности судей, прокуроров, следователей и тех, кто был причастен к приговорам несправедливо осужденным. Четвертая цель – создание во время шествия полномочных и легитимных органов контроля над властью на всех уровнях и подконтрольного правительства переходного периода, задачей которое будет – подготовить новую систему государственной власти в соответствии с национальной идеей, запросом народа и Конституцией”, - сказал он.

По словам Любарца, участник шествия должен быть гражданином Украины или гражданином другой страны, который считает себя украинцем или хочет помочь украинцам стать на путь “Страны любви”. Несовершеннолетние могут принимать участие в шествии только вместе с родителями.

Во время шествия участники берут обязательство воздерживаться от употребления алкоголя, нецензурной лексики, наркотиков.

Любарец выразил надежду, что к шествию по всей Украине присоединится около 500 тыс. человек.