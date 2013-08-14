Столичные педагоги планируют 19 августа провести манифестацию у стен Киевсовета с требованием возобновить выплату муниципальной надбавки

Киев. 14 августа. УНИАН. Профсоюз работников образования г. Киева намерен 19 августа провести манифестацию у стен Киевского городского совета с требованием возобновить выплату муниципальной надбавки.

Об этом сообщил председатель Киевской городской организации профсоюза работников образования Александр Яцунь на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Массовые акции протеста – единственный способ борьбы с уничтожением образования».

«Профсоюз принял решение о манифестации, которая состоится 19 августа у стен Киевсовета с требованием провести заседание Киевсовета и безусловной выплаты 20% муниципальной надбавки всем работникам бюджетной сферы, в том числе педагогам», - сказал Яцунь.

По его словам, на сегодняшний день принять участие в манифестации согласились 10 тыс. членов профсоюза.

Яцунь отметил, что с 1 августа 2013 года учителей Киева лишили муниципальной надбавки в 20%. «20% сегодня - это от 250 до 360 грн, в зависимости от категории работника образования», - добавил он.

Яцунь напомнил, что Киевсовет в 2007 году утвердил муниципальные надбавки «за напряженность и сложность» в работе учителей г. Киева.

Он уточнил, что в бюджете на 2013 год были заложены средства на муниципальные надбавки не на весь год, а только до 1 августа.

«Руководство горсовета объяснило, что пересмотрит и откорректирует бюджет Киевсовета во втором полугодии этого года. Было найдено 98,5 млн. грн для всей бюджетной сферы и на заседании Киевсовета, которое было заблокировано, должны были распределить эти средства, в частности, педагогам должны были выделить 63,5 млн. грн», - прибавил он.

«В этом году средства найдены, но заблокирован Киевсовет, то есть власть и оппозиция не могут договориться о нормальной работе Киевсовета, а мы, учителя, стали заложниками», - сказал Яцунь.

Учительница украинского языка и литературы СШ № 96 Галина Фесенко сообщила, что учителя недополучили 10% за январь и февраль, а за остальные месяцы надбавка была выплачена в полном объеме до 1 августа.

Яцунь прибавил, что профсоюз обратился к председателю КГГА Александру Попову с требованием выплатить эти 10%. «Есть договоренность, что в течение этого года при нормальных условиях Киевсовета, эта сумма должна быть возвращена», - сказал он.

В профсоюзе отметили, что оклад молодого специалиста в сфере образования сегодня составляет 1 тыс. 474 грн, а учителя высшей категории -1 тыс. 806 грн.

Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки Украины объединяет 182 тыс. 528 работников образования, сообщили на пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, 5 августа на официальном сайте Киевсовета было обнародовано распоряжение №123 “О созыве XII сессии Киевсовета VI созыва”, согласно которому депутаты соберутся 19 августа. Распоряжение подписала заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега.

В оппозиции уже заявили о намерении блокировать назначенное на 19 августа заседание Киевсовета

Ранее, 11 июля, Герега закрыла сессию Киевсовета. Тогда депутаты не смогли рассмотреть повестку дня из-за блокирования трибуны оппозицией - представители оппозиционных партий "Батькивщина", "УДАР" и "Свобода" заявляли, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда истек пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

Председатель КГГА Александр Попов неоднократно заявлял, что без решения Киевсовета город не сможет решить проблему выплаты зарплат и надбавок работникам бюджетной сферы.