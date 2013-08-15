Адвокат Флетчера считает, что суд должен освободить его подзащитного под залог

Киев. 14 августа. УНИАН. Адвокат гражданина США Роберта Флетчера, обвиняемого в мошенничестве, Виталий Синиченко считает, что суд должен изменить меру пресечения его подзащитному с содержания под стражей на освобождение под залог.

Об этом адвокат заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы каждую неделю будем подавать суду ходатайства об освобождении под залог", - сказал Синиченко.

Он пояснил, что Флетчер находится под стражей уже более четырех лет, обвиняется в совершении ненасильственного преступления, все разумные сроки его содержания под арестом истекли и неосвобождение обвиняемого нарушает подписанную Украиной Европейскую конвенцию по правам человека.

По словам Синиченко, еще на предварительному судебном заседании по делу 19 июля прошлого года защита внесла ходатайство об изменении Флетчеру меры пресечения, однако суд не стал его рассматривать, мотивируя преждевременностью и тем, что еще не оглашено обвинительное заключение. "За год слушания дела мы продолжаем находиться на стадии оглашения обвинительного заключения, и сколько оно будет продолжаться - сложно предположить", - отметил адвокат.

При этом он подчеркнул, что за это время стороне защиты удалось убедить суд увеличить количество заседаний и их продолжительность, поскольку каждому человеку законом гарантировано рассмотрение его дела в разумные сроки.

Синиченко также отметил, что если суд откажется изменить Флетчеру меру пресечения, то защита обратится с соответствующей жалобой в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, организатор тренингов «Секреты миллионеров» Флетчер был задержан в Киеве 22 ноября 2008 года.

В ходе тренингов Флетчер рассказывал людям о разнообразных инвестиционных проектах, за счет которых можно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых.

Согласно обвинительному заключению Генпрокуратуры, гражданин США Флетчер возглавлял преступную группировку, в которую, помимо него, входили восемь граждан Украины. Он является основателем компании "Глобальная система тренингов" (ГСТ), которая в 2006-2008 годах проводила тренинги под названием "Секреты миллионеров" в крупных городах Украины.

Помимо платы за обучение в размере 3 тысяч долларов, слушателям предлагалось инвестировать личные средства в коммерческие проекты Флетчера.

С начала 2008 года финансовые обязательства Флетчера перед вкладчиками перестали выполняться.

По данным прокуратуры, от аферы ГСТ пострадали 226 человек, которым был причинен финансовый ущерб на сумму более 64 млн грн.

Флетчер обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 255 ("создание преступной организации"; от 5 до 12 лет лишения свободы); ст. 358 ("подделка документов"; до 5 лет); ч. 4 ст. 190 ("мошенничество в особо крупных размерах"; от 6 до 12 лет). На имущество обвиняемых, которое оценили в 5 млн грн, наложен арест.