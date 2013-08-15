Автоимпортеры призывают срочно доработать закон об утилизационном сборе с учетом пожеланий Президента и требований ВТО

Киев. 15 августа. УНИАН. Украинские компании – крупнейшие импортеры автомобилей в Украину, а также профильные ассоциации импортеров призывают власти как можно скорее внести изменения в действующую редакцию закона об утилизационном сборе с учетом предложений Президента Виктора Януковича и рекомендаций Всемирной торговой организации и Евросоюза.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

«Мы поддерживаем поручение Президента установить базовую ставку налога – 5,5 тыс. грн для новых автомобилей и уже бывших в употреблении. Кроме того, мы поддерживаем нормы об устранении норм о неуплате предприятиями экологического сбора. То есть платить будут все – как производители, так и импортеры. Это правильно», - сказал Назаренко.

Кроме того, глава ВААИД сообщил, что импортеры поддерживают предложение Президента о разработке механизма компенсации автовладельцу за сдачу автомобиля в утиль, причем любого, а не только отечественного производства. Также импортеры поддерживают упразднение обязательной сертификации площадок по утилизации согласно стандартам ISO 1400. «Таким образом мы создадим конкуренцию на утилизационном рынке», - пояснил Назаренко.

Вместе с тем, он обратился к властям с просьбой включить представителей рынка в рабочие группы по выработке изменений в законодательство об утилизационном сборе. «Мы настаиваем на том, чтобы законы разрабатывались не вдали от общественности, а с привлечением профильных объединений и ассоциаций. Мы направили свои письма с просьбой привлечь наших специалистов к работе групп – разработчиков. Кроме того, мы начали разрабатывать свой законопроект, который четко соответствует поручению Президента», - сказал Назаренко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступит в силу 1 сентября и затронет все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Суммы утилизационного налога составят: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн. Одновременно с подписанием закона Президент выдал поручение внести изменения в редакцию закона, предполагающие упразднение корректирующих коэффициентов при расчете суммы налога и обязательной сертификации мест утилизации старых автомобилей.

6 августа Представительство ЕС в Украине выразило мнение, что введение в Украине утилизационного сбора на автомобили может негативно повлиять на двусторонние экономические отношения с Евросоюзом. Аналогичную обеспокоенность ранее высказывали Россия и Япония.

14 августа Министерство экологии Украины вынесло на рассмотрение общественности проекты трех законов о внесении изменений в законодательство об утилизационном сборе, предполагающих введение единой ставки сбора на все автомобили, упразднение обязательной сертификации утилизационных площадок, а также зачисление 100% сумм уплаченных сборов на счета Фонда защиты окружающей среды.