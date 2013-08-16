Уголовные дела в отношении Шепелева могут лечь в основу появления очередного обвинения в адрес Тимошенко – адвокаты

Киев. 16 августа. УНИАН. Уголовные дела, возбужденные украинскими правоохранительными органами в отношении бывшего народного депутата Александра Шепелева, и его экстрадиция в Украину могут лечь в основу появления очередного сфабрикованного обвинительного заключения в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили его адвокаты Александр Шепелев (отец экс-депутата) и Алексей Волошин.

"Совершенно очевидно, что доставка Шепелева в Украину будет использована для появления очередного дела против Тимошенко. Даст он показания или нет, они будут подтасованы против Тимошенко. Я обоснованно считаю, что уголовные дела в отношении Шепелева являются политически мотивированными, чтобы склонить его к оговору оппозиции и ее лидера", - сказал Шепелев.

По его словам, экстрадиция его сына и подзащитного из Венгрии в Украину повлечет угрозу жизни, учитывая условия содержания людей в учреждениях пенитенциарной системы и методы работы отечественных правоохранительных органов.

Адвокат также выразил уверенность в том, что все выдвинутые в адрес Шепелева обвинения не имеют под собой документально подтвержденной базы и выстраиваются исключительно на показаниях нескольких людей, которым обещаны определенные преференции в виде смягчения ответственности за правонарушения в обмен на оговор Шепелева.

В то же время он отметил, что 14 августа истек срок пребывания Шепелева под экстрадиционным арестом, и венгерская сторона не выдала его Украине, что может свидельствовать о нежелании это делать.

Кроме того, защитник опроверг информацию СМИ о том, что Шепелев находился в Венгрии по фальшивому паспорту. "Никаких венгерских законов он не нарушал. Использование фальшивого паспорта - это ложная информация", - сказал Шепелев.

В свою очередь, Волошин добавил, что и украинская, и венгерская стороны защиты приложат максимум усилий для того, чтобы "суда в Украине над Шепелевым до 2015 года не было, чтобы Шепелев остался там, пока не изменится ситуация в Украине".

"Каких-либо доказательств, кроме свидетельствования нескольких лиц, в материалах дела нет, и это понимает венгерская сторона. За 40 дней органы следствия не предоставили венгерской стороне никаких доказательств. Насколько я знаю, венгерская сторона не предоставляет политического убежища. Она может предоставить статус беженца, поскольку он (Шепелев) не осужден и ему можно предоставить такой статус", - сказал Волошин.

Как сообщал УНИАН, 28 января в МВД заявили об объявлении в международный розыск бывшего народного депутата Шепелева по подозрению в присвоении имущества в особо крупных размерах и покушении на убийство.

В отношении Шепелева было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191, а также ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По информации СМИ, Шепелев был объявлен в розыск по делу о покушении на жизнь экс-акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

Шепелев был избран в Верховную Раду VI созыва от БЮТ. 21 сентября 2010 года было объявлено об исключении из фракции БЮТ 28 депутатов, среди которых был и Шепелев. В октябре 2010 года Шепелев вошел во фракцию Партии регионов.

Также СМИ сообщали, что Шепелев является гражданином Канады.

5 июля этого года правоохранительные органы Венгрии направили украинским коллегам официальное подтверждение о задержании в Будапеште Шепелева.

По словам начальника Управления связей с общественностью МВД Украины Сергея Бурлакова, теперь украинская сторона - Генеральная прокуратура, в первую очередь, - будет готовить необходимую документацию для экстрадиции Шепелева в Украину.