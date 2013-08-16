Шепелев обратился к властям Венгрии с официальным заявлением, в котором просит предоставить ему статус беженца, - адвокат

Киев. 16 августа. УНИАН. Бывший народный депутат Александр Шепелев обратился с официальным заявлением к властям Венгрии, в котором просит предоставить ему статус беженца.

Об этом УНИАН сообщил его отец, который одновременно выступает в роли адвоката, Александр Шепелев.

“Мне только что стало известно, что он вместе с женой обратился с официальным заявлением к венгерским властям с просьбой предоставить ему статус беженца”, - сказал Шепелев-старший.

В то же время он отметил, что ему не известно, в какие сроки это заявление будет рассмотрено, но допустил, что его рассмотрение произойдет в сентябре вместе с материалами по экстрадиции в Украину, поскольку суд отложил рассмотрение этих материалов с 14 августа на сентябрь.