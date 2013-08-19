В сентябре в Умань приедет около 30 тыс. паломников – МВД Израиля

Киев 19 августа. УНИАН. В этом году на празднование дней Рош-га-Шана ожидается приезд около 30 тысяч паломников в город Умань. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель министра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум.

“Для того чтобы этот визит прошел как можно более успешно, наш посол Израиля в Украине делает большие усилия, подключая Министерство иностранных дел к этой работе. В Умани находятся наши полицейские, часть которых очень тесно сотрудничают с местными органами власти”, - сказала она.

По словам Киршенбаум, израильская сторона отслеживает весь процесс подготовки к приезду паломников. “Мы надеемся, что все пройдет спокойно, поскольку нас интересует, чтобы не было инцидентов”, - сказала заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, в августе в город Умань Черкасской области начали прибывать первые паломники-хасиды, которые будут праздновать 5774 еврейский Новый год Рош-га-Шана возле могилы цадика Нахмана.

Во время паломничества охрану общественного порядка в Умани будут обеспечивать более 400 милиционеров. В этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября.

В прошлом году Новый год по иудейскому календарю возле могилы цадика Нахмана здесь встретили почти 23 тысячи паломников из 24 стран мира.

Справка УНИАН. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) — основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.