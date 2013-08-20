Руководитель ЧП «Бухгалтерский клуб «ЮРРС» просит руководство государства усилить защиту малого и среднего бизнеса

Киев. 20 августа. УНИАН. Директор частной компании «Бухгалтерский клуб «ЮРРС», которая работает более 10 лет на рынке бухгалтерских услуг, Раиса Соломонюк просит руководство государства, в частности Президента Украины, генерального прокурора создать действенную правовую систему защиты в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, в частности - от попыток рейдерства, прекращения бизнеса.

Об этом Соломонюк заявила на пресс-конференции УНИАН.

По ее словам, компания, которая работает в Броварском районе Киевской области, до недавнего времени имела хороший позитивный имидж и репутацию, но сейчас теряет клиентов и не может возобновить тот уровень работы, который был до апреля этого года.

Как сообщила владелец бизнеса, в апреле в офис компании пожаловал следователь в сопровождении группы лиц, который сообщил об уголовном производстве в отношении фирмы -бывшего партнера компании Соломонюк, и на основании этого изъял всю документацию, а также часть технических средств, на которых сохранялась информация, в том числе закрытая, и архивные данные.

Как проинформировала Соломонюк, впоследствии после ее обращения в суд оказалось, что “временно изъятое имущество содержится УБЭПом необоснованно, то есть совершается препятствование работе предприятия”. Также, по ее словам, было получено судебное решение о возвращении всего имущества компании.

“Но каждое решение суда, которое было, не выполнялось. Об этом свидетельствует наше обращение и в областную прокуратуру, обращение в контролирующие органы, которые проверяют деятельность УБЭП. Но никакие действия не последовали. Нам постоянно создавали проблемы. Документы нам вернули лишь 22 мая, все в хаотическом состоянии, порванные. Мы сейчас все восстанавливаем», - сказала Соломонюк.

Она отметила, что до сих пор им не вернули часть документов, флешки, бланки, хотя есть соответствующие решения суда.

При этом Соломонюк заметила, что «следователь получил доступ к базе персональных данных многих предприятий, которые работают с нами. Эти базы скопированы и следователь нам сообщил, что они хранятся, но у кого - мы не знаем”.

“Учитывая то, что мы давно на рынке и нам навстречу пошла Броварская налоговая — нам предоставили возможность получить ключи доступа к счетам, подписи электронные повторно, нам предоставили возможность сдать отчеты на бумажных носителях, сделать акты сверки, поэтому мы из этой ситуации, может и не совсем без потерь, но все же вышли”, - пояснила руководитель компании.

По ее словам, компания пытается возобновить свою работу, но давление на нее продолжается. В частности Соломонюк сообщила о возбужденном в отношении нее уголовном деле за использование нелицензионного оборудования.

«Я предоставила прокурору документы о лицензионности ПС, которые смогла восстановить, мы официально зарегистрированы на сайте 1-С, предоставила часть документов на Windows, а другую часть содержит у себя тот же следователь, а прокурор все равно, игнорируя все доказательства, передал против меня дело в суд. Меня не смогли сломить, когда просто ограбили офис, и решили пойти другим путем, сфабриковав против меня дело», - заявила руководитель компании.

При этом Соломонюк отметила, что такими действиями правоохранителей компании был нанесен вред, поскольку «некоторые клиенты действительно засомневались в честности нашего бизнеса и ушли».

По ее словам, эта пресс-конференция должна привлечь внимание к аналогичным неединичным случаям давления на малый бизнес в Украине.

“Поэтому я сейчас обращаюсь к общественности, ко всем органам, которые могут помочь в этой ситуации: помогите, пожалуйста, принять те решения, которые позволят просто спокойно работать, платить налоги, просто приходить на работу и работать, не думая, что к тебе кто-то придет, ворвется в офис. Потому что в таком случае - это не совсем правовое государство ...”, - сказала Соломонюк.