Более 1 000 000 пассажиров доверили TICKETS.UA свои путешествия

5 августа 2013 года ведущее онлайн туристическое агентство Украины TICKETS.UA продало 1 000 000 билет.

Миллионным пассажиром стала девушка, купившая билет Москва – Пафос (Кипр). Буквально через несколько секунд было продано еще 2 авиабилета. Был куплен авиабилет Cимферополь – Киев и Киев – Львов- Киев. В знак благодарности, эти пассажиры получат корпоративные подарки TICKETS.UA.

Ежедневно TICKETS.UA обрабатывает более 1 500 000 запросов на поиск минимального тарифа и обслуживает более 4 000 пассажиров. Кроме авиабилетов, сервис позволяет приобрести железнодорожные билеты, билеты на автобус, забронировать гостиницу или приобрести страховой полис. Сервис работает в Украине, России, Белоруссии, Азербайджане и Польше.

Cергей Кравец, диретор TICKETS.UA и TICKETS.RU: «Для нас очень важно, что 1 000 000 пассажиров доверили нам свое путешествие. 4 августа 2013 года мы продали миллионный билет. Не важно, приобрели ли Вы авиа или жд билет, или билет на автобус, мы понимаем, что за каждым билетом стоят поездки людей. Поэтому, мы действительно предлагаем большое количество вариантов поездок. Наш опыт сотрудничества с партнерами и провайдерами услуг, а также инновационные технологические решения позволяет нам предложить именно то, что ищет пассажир.

Мы постоянно совершенствуем свои сервисы, и стремимся максимально точно фокусировать предложения перевозчиков, согласно потребностем каждого конкретного пассажира. Поэтому, недавно запустили первый независимый рейтинг авиакомпаний, чтобы клиенты могли получить рекомендации к путешествию. Хочу поблагодарить всех, кто доверил нам свое путешествие».

О компании TICKETS.UA

TICKETS.UA - лидирующее онлайн агентство по продаже авиационных, транспортных и туристических услуг в Украине. Сервис также работает в России, Белоруссии, Польше и Азербайджане.

Первая продажа авиабилетов была произведена в 2009 г. Ежедневно TICKETS.UA обслуживает более 1 500 000 запросов на поиск минимального тарифа, а услугами сервиса пользуется более 15 000 клиентов.

Компания TICKETS.UA аккредитована Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) (аккредитация №72-3 2383 4). Сертификат на право продажи авиационных перевозок №АП0613 Государственной Авиационной Администрацией Украины.

Миссия TICKETS.UA - заботиться о пассажире на всех стадиях путешествия - с момента подбора маршрута до завершения путешествия в любой точке планеты.