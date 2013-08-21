Больше всего шансов стать мэром Киева имеет Кличко, однако у Попова все еще остаются «неплохие шансы» - эксперты

Киев. 21 августа. УНИАН. Больше всего шансов победить на выборах мэра Киева имеет лидер партии “УДАР” Виталий Кличко, однако и у действующего председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова все еще остаются «неплохие шансы» на победу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, посвященной презентации исследования Агентства моделирования ситуаций «Перспективы выборов мэра Киева. Шансы основных кандидатов», сказал заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий.

«При нормальной явке, при более-менее нормальной кампании больше всего шансов победить - у кандидата от оппозиции. На данный момент - это Виталий Кличко», - сказал он и отметил, что в случае, если Кличко не будет баллотироваться, следующим больше всего шансов имеет народный депутат Петр Порошенко (внефракционный).

Голобуцкий предположил, что Порошенко в этом случае поддержит «Батькивщина». А также УДАР, поскольку кого-то другого они не могут поддерживать, если их кандидата на выборах не будет.

В то же время, считает эксперт, у Попова «остаются неплохие шансы». «Опять же, исходя из того, что будут использованы все возможные и невозможные ресурсы. И при наличии достаточно неплохих, уже опытных технических кандидатов», - сказал Голобуцкий.

В отношении кандидатуры народного депутата Украины от «Батькивщины» Николая Катеринчука он высказал мнение, что условная «техничность» этого политика на выборах определяется не тем, что он «под кого-то работает», а тем, что предвыборную кампанию еще никто не проводит, кроме него. «Возникает вопрос: в чем интерес, откуда берутся финансы и желание, если даже никто не может назвать конкретную дату выборов?», - сказал эксперт.

Голобуцкий также отметил, что в качестве кандидата на должность мэра называют и вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула. «Это очень гипотетически, что он может выдвигаться», - сказал он.

Также Голобуцкий высказал мнение, что народный депутат Олег Ляшко (внефракционный), в случае участия в выборах мэра, во время своей кампании «будет четко работать против Кличко».

В то же время, эксперт предположил, что выборы мэра Киева все же состоятся еще до 2015 года, «поэтому мы наблюдаем такую активность именно технических кандидатов».

В свою очередь, директор АМС Виталий Бала отметил, что сейчас существует высокий уровень недоверия как к провластным, так и к оппозиционным политикам. В то же время, у граждан больше «положительных эмоций» вызывают политики, которые могут дать им надежду. «Тот, кто будет апеллировать к эмоциональным вещам, к достоинству, позитиву, к добру и свету, он, как бы это ни звучало неестественно со стороны политических технологов, консультантов, которые советуют более циничные вещи, но в этой ситуации, которая сложилась в стране, мне кажется, это будет лучший вариант в ситуации с выборами в Киеве», - сказал он.

Кроме того, Бала высказал мнение, что «война» вокруг Киевсовета будет продолжаться, и с каждым следующим ее заседанием будут возникать споры, легитимна она или нет.

Как отмечается в исследовании, народный депутат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию «тяжеловесам» от власти и оппозиции.

В то же время, «Батькивщина» имеет негативный опыт участия в выборах мэра Киева, поскольку второй результат народного депутата Александра Турчинова в 2008 году «расценивался как поражение политической силы Юлии Тимошенко».

Кроме того, говорится в исследовании, при очевидных противоречиях между Партией регионов и оппозицией, кандидаты от третьих партий, в том числе парламентских (представленные коммунистами), серьезно не смогут вмешаться в борьбу за должность Киевского городского головы. Маловероятным является также появление сильных независимых кандидатов, мощных независимых предпринимателей, а также представителей прежних киевских элит.