Зашли с нужной карты!

Торговая сеть «Фокстрот» и банк «Русский Стандарт» порадовали покупателей акцией «Планируй отпуск с кредитной «Картой Комфорта» и подвели ее итоги.

В торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» завершилась кобрендовая акция «Планируй отпуск с кредитной «Картой Комфорта» от Банка «Русский Стандарт», которая проводилась с 23 мая по 14 августа 2013 года.

Более 300 участников по всей Украине оформили карту и рассчитались ею в магазине торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» на сумму от 300 гривен, при этом получив свой гарантированный подарок - диск з фильмами киностудии Disney.

Но на этом подарки для покупателей «Фокстрот» не закончились - мы поздравляем обладателей кредитных «Карт Комфорта», выигравших планшеты Samsung:

- Величко Виктора Викторовича (Черкассы)

- Гапоненко Татьяну Николаевну (Мелитополь)

- Григорян Ричарда Зинваровича (Харьков)

- Заярну Наталию Леонидовну (Сватово)

- Кушнир Сергея Александровича (Винница)

- Лазарева Владимира Ивановича (Полтава)

- Мартюшова Олега Алексеевича (Ялта)

- Палий Андрея Сергеевича (Фастов)

- Субботину Ирину Геннадиевну (Севастополь)

- Ходан Оксану Васильевну (Черкассы)

- Щербанюк Богдана Васильевича (Ивано-Франковск)

- Яремчук Виктора Ярославовича (Львов).

А обладательницей главного приза - телевизора Samsung Smart TV – стала Кобылянская Марина Николаевна из Луганска.

Все победители остались довольны как самими подарками, так и кредитной «Картой Комфорта». Победительница Оксана Ходан из Черкасс оценила усилия организаторов акции лаконично, но эмоционально: «Фокстрот» отличает прекрасное обслуживание и профессионализм персонала».

Напомним, что «Картой Комфорта» позволяет покупателям совершать необходимые покупки в магазине «Фокстрот» в кредит до 30 тысяч гривен без оплаты процентов до 55 дней, со скидкой до 7% , и при этом дает дополнительный доход 11% годовых на остаток собственных средств на карте (на условиях Банка «Русский Стандарт»).

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на август 2013 в Украине насчитывается 228 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 308 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

* по данным GFK, 2012