Вкусные премьеры в «Фокстроте»

Лидер бытовой техники и электроники познакомил своих посетителей с техникой, которая позволяет баловать себя шедеврами кулинарии в 2 раза быстрее. И обещает подарок* тем, кто купит новинку до 25 сентября.

В торговой сети «Фокстрот» состоялась премьера двухуровневого духового шкафа Pyramida F120. В отличие от обычной духовки новинка позволяет устанавливать разный температурный режим для двух изолированных камер, контролировать степень приготовления с помощью термощупа и поддерживать чистоту благодаря каталитической очистке, что значительно сокращает время пребывания на кухне.

Полезный объем духового шкафа Pyramida F120 больше, чем в большинстве духовок, при сохранении стандартных размеров для встраивания, и составляет 67 литров. А с 15 августа по 25 сентября только в магазинах «Фокстрот» каждый покупатель новинки Pyramida F120, получает, помимо специального ценового предложения 4399 гривен, газовую поверхность PFG 647 black в подарок*.

Духовой шкаф F120 может приготовить 2 блюда одновременно: температура, режим приготовления и таймер устанавливаются для каждой камеры отдельно, а разделительная полка препятствует смешиванию запахов (полка снимается, и две камеры превращаются в одну большую).

Специальный «электронный эксперт» - термощуп позволяет следить за изменениями температуры внутри блюда и автоматически выключит духовку, когда датчик покажет готовность кулинарного произведения.

А еще Pyramida F120 – знатная чистюля: специальная эмаль абсорбирует капли жира и частицы еды, которые расщепляются благодаря ускоренному процессу окисления на сажу и воду. Процесс самоочистки происходит непосредственно во время приготовления блюда при t 200 ˚С и выше.

Так что «Фокстрот» побеспокоился, чтобы со встраиваемым двухкамерным духовым шкафом F120 Pyramida его покупатели приготовили в два раза больше еды и в два раза быстрее, а освободившееся время могли посвятить своим увлечениям!

Подробнее о новинке в видео ролике:

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером** рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на август 2013 в Украине насчитывается 228 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 308 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

* Под словом «Подарок» подразумевается предоставление права приобрести встроенную поверхность Pyramida PFG 647 за 1 грн. при условии осуществления покупки в магазине ТМ «Фокстрот техника для дома» встроенной духовки Pyramida F 120. Условия акции и порядок получения подарков узнавайте у продавцов-консультантов магазинов ТМ «Фокстрот техника для дома» или по телефону 0-800-501-558 (все звонки в пределах Украины со стационарных телефонов бесплатные).

** по данным GFK, 2012

Справка: Pyramida специализируется на разработке и производстве кухонных вытяжек и встраиваемой бытовой техники. Pyramida занимает лидирующие позиции по продажам вытяжек, встраиваемых духовых шкафов и варочных поверхностей в Украине. Вся продукция Pyramida соответствует европейским стандартам, в том числе Международной электротехнической комиссии (IEC). В 2006 году компания приобрела завод Radiator в Киевской области для производства базовых моделей вытяжек. Основной ассортимент встраиваемой техники производится на зарубежных заводах. Сеть из 75 авторизованных сервисных центров Pyramida охватывает всю территорию страны. Официальный дистрибьютор Pyramida в Украине – ООО «Мир Техники». Сайт:www.pyramida.ua