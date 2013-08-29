Samsung Galaxy S III mini можно купить по акции в интернет-магазине Rozetka

Интернет-магазин Rozetka объявил о начале акции на покупку мобильного телефона Samsung Galaxy S III mini. По условиям предложения, покупку можно оформить в кредит с минимальной процентной ставкой. Напомним, что данная модель мобильного телефона появилась а конце 2012 года и уже успела стать лидером спроса среди ценителей компактных устройств.

Корпус Samsung Galaxy S III mini I8190 изготовлен из глянцевого пластика с серебристой окантовкой по периметру. Габариты устройства — 121.6 x 63 x 9.9 мм, вес составляет 111.5 грамма. Модель поддерживает стандартную mini-SIM.

Данная модель работает на двухъядерном процессоре NovaThor U8420 с графической составляющей Mali-400. Его частота — 1 гГц. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ. Объем встроенной памяти — 8 или 16 Гб, в зависимости от модификации. Поддерживаются карты памяти до 32 Гб.

Емкость аккумулятора составляет 1500 мАч. Диагональ экрана — 4 дюйма. Разрешение при этом — 800х480 пикселей. В телефоне используется матрица Super AMOLED, которая также применяется во многих продуктах бренда Samsung. Операционная система устройства Android 4.1 Jelly Bean с фирменным интерфейсом TouchWiz. Эта операционная система быстрее, отзывчивее и надежнее предыдущих. Система буферизации, некоторые изменения принципа управления процессором уменьшают задержки, паузы при работе. Улучшен механизм безопасности.

Одной из главных особенностей является поддержка сервиса «Google Now». Это персональный ассистент, который определяет местоположение пользователя, анализирует личные данные из календаря, историю по запросам и т. д. Он предоставляет подсказки в течение дня и корректирует выдачу информации по запросам.

В мобильном телефоне есть также ряд функций интерфейса TouchWiz. Например, Pop-Up Play — возможность воспроизведения видео во время выполнения других задач. За счет отслеживания взгляда фронтальной камерой обеспечивается так называемое интеллектуальное ожидание — Smart Stay, то есть экран не отключается, пока на него смотрят.

Что касается беспроводного соединения, поддерживается стандарт Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0. Есть функция функции Wi-Fi Direct. Определение местоположения осуществляется при помощи GPS/GLONASS.

Для просмотра видео в Samsung Galaxy S III mini есть кодеки DivX/ XviD. Разрешение снимков камеры составляет 5 Мп, встроена опция панорамных снимков. Запись видео производится в размере 1280х720 точек. Устройство поддерживает аудиоформаты MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC.

Таким образом, среди основных достоинств модели Samsung Galaxy S III mini можно выделить компактность, красивый дизайн, удобство работы, современное программное обеспечение и хорошее аппаратное оснащение.

Полный текст обзора мобильного телефона Samsung Galaxy S III mini доступен по ссылке http://b2b.vc/170133.

Изучить характеристики, описание данного мобильного телефона можно в Интернет-магазине «Розетка». Модель выпускается в разных цветовых решениях и в дизайне La Fleur. Для мобильных устройств предложено множество полезных аксессуаров. Также «Розетка» предлагает опцию добавления товара в wish-list социальной сети. Таким образом, можно намекнуть близким о желаемом подарке.

Подробнее о возможностях магазина и свойствах товара можно узнать у консультантов. Покупатель получает официальную гарантию, товар в полной комплектации и возможность возврата товара в течение двух недель.