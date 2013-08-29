В Киеве 30-31 августа состоится Международный миссионерский форум евангельских христиан-баптистов

Киев. 29 августа. УНИАН. В рамках праздничных мероприятий по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси 30-31 августа в столице состоится Международный миссионерский форум евангельских христиан-баптистов, который посетят более 3 тыс. делегатов из 30 стран.

Об этом президент Всемирного Баптистского Альянса Джон Аптон сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

"Более 1000 лет назад христианство пришло на ваши земли, и оно здесь присутствует. Отсюда христианство продвигалось дальше на восток. Баптисты с начала своего существования всегда активны в миссии, поэтому и отражением этого является наш миссионерский форум. Мы смотрим на Украину, как на страну, которая продолжает посылать миссионеров в другие страны", - сказал Аптон.

По его словам, в работе форума, который состоится в международном выставочном центре "Киевэкспоплаза", примут участие руководители баптистских союзов и делегаты из Украины, стран СНГ, Европы, США, Латинской Америки, Африки и Азии.

Он сообщил, что в 150 странах мира насчитывается около 110 млн баптистов.

"С большой любовью мы относимся к Украине, знаем, что у вас богатая христианская история. Мы наблюдаем, как выросла баптистская церковь за последние 22 года независимости Украины, открыто почти 3 тыс. церквей. Мы понимаем, что это одно из самых сильных движений в мире", - сказал Аптон.

В свою очередь генеральный секретарь Европейской Баптистской Федерации Тони Пек выразил поддержку евроинтеграционным устремлением украинцев.

"Голос церквей в Европе слышат. И европейские баптисты вместе с другими церквами присоединяются к этому голосу. Мы объединяемся в конференцию европейских церквей и отслеживаем те законы, которые принимаются в ЕС. У этой группы есть возможность давать свои комментарии на этапе разработки законов. Украинцам не нужно бояться идти в Европу. Нужно присоединяться и выражать свою моральную и духовную позицию", - сказал он.

В то же время председатель Всеукраинского объединения евангельских христиан-баптистов Украины Вячеслав Нестерук отметил, что поддерживает курс украинской власти на европейскую интеграцию.