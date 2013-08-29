Почти половина украинских преподавателей получает менее 3 тыс. грн дохода в месяц – опрос

Киев. 29 августа. УНИАН. 43% преподавателей высших учебных заведений Украины получают менее 3 тыс. грн в месяц, что ниже, чем средняя зарплата по государству.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического опроса, которые обнародовала сегодня во время пресс-конференции в УНИАН директор Центра исследования общества Инна Совсун.

Исследование также показало, что лишь 16% преподавателей получают доход выше 4,5 тыс. грн. В то же время женщины-преподаватели получают более низкие доходы, чем их коллеги мужчины.

“Больше 4,5 тыс. получает 24% мужчин и только 12% женщин-преподавательниц. Есть существенные отличия и по специальностям. Наибольшие доходы получают преподаватели IT-специальностей. Среди них почти треть сказали, что они получают доходы более 4,5 тыс. грн. Самыми бедными среди украинских преподавателей являются преподаватели технических специальностей. Среди них лишь каждый 5-й получает доходы более 4,5 тыс. грн и более половины получают доходы до 3 тыс. грн”, - сказала Совсун.

Результаты исследования также показали, что дополнительный доход чаще всего получают преподаватели IT-специальностей (38%), реже всего - технических (15%) и естественных (8%).

В целом же, согласно результатам опроса, 80% преподавателей живут исключительно за счет средств, полученных от работы в своих вузах. Остальные получают дополнительные доходы от преподавания в других вузах (26% опрошенных), от проведения исследований и научной работы (25%), от профессиональной непреподавательской работы по специальности (20%). Менее 10% опрошенных преподавателей получают дополнительные средства от непреподавательской работы по другой специальности - от репетиторства и аспирантуры.

Кроме того, опрос показал, что существует также существенная зависимость между уровнем дохода и научной степенью и званием преподавателя. 75% преподавателей без научного звания зарабатывают менее 3 тыс. грн и только 4% - более 4,5 тыс. грн.

В то же время Совсун отметила, что администрации пяти высших учебных заведений Украины запретили проводить опрос преподавателей, это государственное заведение “Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко”, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Черниговский государственный технологический университет, Харьковская государственная зооветеринарная академия, Дипломатическая академия Украины при МИД.

Исследование “Профессиональное и социально-экономическое положение преподавателей” проводилось с 14 апреля по 19 июня 2013 года. Полевой этап исследования продолжался с 20 мая по 12 июня. Опрос проходил в 56 вузах в 21 области Украины, АР Крым и Киеве. В целом было опрошено 424 преподавателя.