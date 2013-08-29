Треть поданных правительством в парламент законопроектов содержат коррупционные риски – эксперты

Киев. 29 августа. УНИАН. Из 31 законопроекта, зарегистрированного правительством в Верховной Раде на протяжении парламентских каникул, треть, то есть 8, имеют коррупционные риски.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак (фракция «УДАР») заявил на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Есть ли коррупционные риски в правительственных законопроектах?”

Он сообщил, что общественная антикоррупционная экспертиза правительственных законопроектов проводится Центром политических студий и аналитики совместно с Комитетом ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. По словам Чумака, в соответствии с законодательством, именно возглавляемый им парламентский комитет должен осуществлять антикоррупционную экспертизу законопроектов. При этом председатель комитета добавил, что для проведения таких экспертиз был создан Общественный экспертный совет.

При этом Чумак отметил, что в анализе правительственных законопроектов нет «никакой политики». По его словам, в первую очередь анализировались законопроекты Кабмина, которые касаются общественно важных сфер, потому что на прошлой сессии парламент принял 76% законопроектов, которые подавало правительство.

Чумак сказал, что анализировались те законопроекты, которые имеют шанс быть принятыми в парламенте. Он отметил, что в понедельник, 2 сентября, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов предоставит народным депутатам результаты анализа правительственных законопроектов относительно коррупционных рисков.

Председатель комитета напомнил, что перед началом работы парламента нынешнего созыва было проанализировано более 5 тыс. действующих законов.

«Где-то примерно 700-800 законов - это действительно те законы, которые необходимы обществу, которые регулируют определенные сферы общественной жизни, а примерно такое же количество законов - это просто декларации, которые ничего не регулируют, а все остальное - это тот массив актов, которые вносят изменения в законы, регулирующие экономические отношения для того, чтобы установить определенные преференции для отдельных бизнесов и территорий, отдельных групп, то есть те, которые создают те самые коррупционные дыры», - сказал Чумак.

Сопредседатель Общественного экспертного совета, директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран подчеркнул, что эксперты выявили три тенденции в создании коррупционных схем. По его словам, во всех законопроектах «процедуры получения услуг у органов власти осложняются, а соответственно это создает благоприятную коррупционную среду».

Он также отметил, что в законах сознательно оставляют правовые пробелы или противоречия, которые на практике граждане и предприниматели для того, чтобы «согласовать», будут вынуждены давать взятки или другие «благодарности» чиновникам, потому что иначе просто не смогут работать.

По словам Тарана, еще одна тенденция – чиновникам предоставляются широкие и нечеткие полномочия, что потенциально приводит к злоупотреблениям, которые в основном невозможно обжаловать даже в суде.

«Все это свидетельствует о том, что украинские чиновники в своих законопроектах вместо того, чтобы улучшать жизни граждан и бизнеса, в действительности его осложняют», - подчеркнул эксперт.

По его словам, «принятие этих законопроектов приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в стране, а некоторые из них ударят по каждому конкретному гражданину».

Эксперт Центра политических студий и аналитики Андрей Марусов сообщил, что, в частности, законопроект № 2303а “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине”, которым Фонду госимущества Украины предоставляются одновременно регулятивные и контролирующие полномочия, которые “являются нечеткими и создают серьезные коррупционные риски”.

Он отметил, что законопроектом № 3077 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно засвидетельствования верности копий (фотокопий) документов и выписок из них и подлинности подписи на документах” предусматривается предоставить должностным лицам “слишком широкие полномочия, пользуясь которыми, они смогут не допускать участников к приватизации малых госпредприятий и вынуждать покупателей принимать участие в коррупционной схеме”.

Марусов также добавил, что законопроектом № 3095 “О государственном регулировании в сфере энергетики” не указано, какими основаниями должен руководствоваться НКРЕ при выборе размера штрафа за ненадлежащее представление информации или документов, то есть фактически создаются предпосылки для ситуации, когда нарушитель может предлагать уполномоченному лицу взятку для выбора минимального размера штрафа.

Кроме того, эксперт сообщил, что в законопроекте № 3102 о внесении изменений в законодательство о беспечности пищевых продуктов не указаны условия, по которым должностное лицо имеет право временно прекращать производство пищевых продуктов. В законопроекте № 3079, которым предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по мнению экспертов, чиновникам предоставляются слишком широкие полномочия и предусматривается передать на усмотрение соответствующего центрального органа власти определение объема наказаний для предприятий от 990 до 6990 не облагаемых налогом минимумов.

Марусов также сообщил, что в законопроекте № 3086 о лицензировании отдельных видов деятельности предусматривается, что должностные лица Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и Минагрополитики и продовольствия могут толковать норму о нарушениях таким образом, чтобы заставить предпринимателей “принимать участие в коррупционной схеме”.

Эксперты отмечают, что в законопроекте № 3107 об изменениях к законодательству относительно управления объектами госсобственности содержится коллизия относительно приватизации имущества.

Также Марусов сообщил, что в законопроекте № 3067 об усилении контроля за безопасностью автомобильных перевозок грузов и ответственности за нарушение правил дорожного движения также содержатся коллизии, которые вносят путаницу в законодательство.

“Это создаст дополнительные возможности для инспекторов ГАИ свободно трактовать нормы законодательства и побуждать нарушителей этих норм к взяткам, чтобы получить самое легкое наказание”, - считает он.