Известные юмористы инициируют создание Сатирически-демократической партии Украины

Киев. 29 августа. УНИАН. Известные сатирики и юмористы инициируют создание Сатирически-демократической партии Украины (СДПУ).

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН один из инициаторов создания партии, художественный руководитель комик-труппы «Маски» Георгий Делиев.

По его словам, главная задача партии - заставить украинских политиков выполнять свои предвыборные обещания, искоренить коррупцию среди чиновников, отремонтировать дороги и заставить представителей власти говорить только правду.

«Мы задумались: если профессиональные политики сегодня выглядят как клоуны, то почему профессиональные клоуны не могут быть политиками», - сказал Делиев и отметил, что сегодня политическая ситуация в Украине выглядит настолько абсурдной, что присутствие сатирической партии - вполне логично.

«Политики что делают? Они врут. Если они не будут врать, они не будут политиками и их могут выгнать из партии, а у нас есть возможность говорить правду, ведь в каждой шутке есть доля шутки, а остальное - правда», - сказал телеведущий и КВНщик (команда «Дизель») Егор Крутоголов.

На вопрос, почему сатирики идут в политику, Делиев ответил: «На самом деле я шел в поликлинику. Но, зайдя в поликлинику, я понял, что нужно идти в политику».

Участник комик-труппы «Маски» Борис Барский признался, «что с самого начала планировалось назвать партию «Самая дурацкая партия Украины», но подумали, что другие партии могут обидеться».

Отвечая на вопрос, не боятся ли сатирики как люди несерьезной профессии, что на политической арене их не будут воспринимать всерьез, Делиев заявил: «А назовите хоть одного политика, которого воспринимают серьезно? Мы много лет шутим на темы, которые волнуют наше общество. И получается, что объективно мы разбираемся в обычных житейских проблемах гораздо лучше, чем люди во всех этих кабинетах».

Крутоголов, в свою очередь, отметил, что в партию, которая состоит из профессиональных юристов, экономистов, политологов, обычно берут известных людей для имиджа и привлечения голосов, а «мы пойдем другим путем: известные люди возьмут в партию профессиональных юристов, политологов и экономистов».

По словам Делиева, у СДПУ нет политической программы. «Программы есть у других партий. Мы их изучили, и они нам очень понравились. Все дают хорошие обещания, но вместо того, чтобы их выполнять, они занимаются юмором в политике. Мы хотим заниматься юмором в политике, а они пусть выполняют обещания», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как юмористы относятся к действующей власти, Делиев сказал: «К действующей относимся хорошо, а вот к бездействующей, т.е., нашей нынешней - не очень хорошо».

Политические партии юмористы делят на три категории: смешные, партии, над которыми смеяться грешно, и партии, над которыми грех не посмеяться.