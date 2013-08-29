Федерация работодателей Украины призывает местные власти не повышать арендную плату за землю без согласия арендаторов

Киев. 29 августа. УНИАН. Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к местным властям с просьбой отказаться от повышения арендной платы за землю без согласия арендаторов, ссылаясь на противоречивую статью Налогового кодекса Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель главы совета ФРУ Дмитрий Олейник.

«Увеличение арендной платы без согласия арендаторов – это достаточно серьезная проблема для украинского бизнеса. Мы вынуждены констатировать, что органы местной власти, которым согласно этой статье (ст. 288 Налогового кодекса Украины – УНИАН), предоставлено право проводить нормативно-денежную оценку и устанавливать процент от нее, по-своему прочитали эту статью», - сказал он.

Олейник отметил, что до того, как в 2011 году вступил в силу новый Налоговый кодекс, годовой размер средней платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности составлял от 0,5% до 1,5% нормативно-денежной оценки земельных участков. После принятия кодекса минимальный годовой размер арендной платы за земельные участки не может быть меньше трехкратного размера земельного налога, то есть должен составлять не менее 3% нормативно-денежной оценки земельных участков.

«Как только статья вступила в силу, органы местной власти начали принимать решения по установлению от 3% до 12% арендных платежей от новой нормативно-денежной оценки», - сообщил Олейник.

Заместитель главы совета ФРУ также отметил, что практически в каждом регионе были зафиксированы случаи, когда без согласия арендаторов местные органы власти увеличивали арендную плату, при этом в большинстве случаев нарушались права арендаторов земли.

Кроме того, Олейник подчеркнул, что повышение арендной платы за землю приводит к увеличению финансовой нагрузки на бизнес. «Конечно, бизнес выдержать без проблем такое увеличение никак не может», - сказал он.

Олейник привел пример, когда в одном из районов Сумской области райгосадминистрация своим решением в одностороннем порядке установила для одного предприятия энергетической отрасли размер арендной платы за землю на уровне 12% от нормативно-денежной оценки, при этом сама нормативно-денежная оценка была увеличена до 5 млн грн с 1,6 млн грн.

Также на пресс-конференции генеральный директор компании-производителя электроламп «Искра» (Львов) Мирон Костин и вице-президент компании по производству текстильной продукции «Чексил» (Чернигов) Дмитрий Попов рассказали о трудностях, которые возникли у их предприятий из-за увеличения арендной платы на землю.

«Кто-то посчитал выгоду на конкретном участке, забыв о других направлениях, где пойдут минусы», - сказал Попов.

Замглавы совета ФРУ сообщил, что организация планирует обратиться к Министерству доходов и сборов Украины с просьбой предоставить обобщающее налоговое разъяснение статьи 288 Налогового кодекса. Кроме того, ФРУ планирует обратиться к Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления с просьбой срочно урегулировать проблемы с нарушением прав и интересов бизнеса во время пересмотра размера арендной платы за землю. Также ФРУ сообщило, что готово предоставлять правовую помощь своим членам в вопросах отстаивания законных интересов бизнеса.

Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины — всеукраинская организация работодателей, которая представляет интересы работодателей в экономических, социально-трудовых отношениях с властью и профсоюзами на национальном уровне. ФРУ основана в 2002 году. В состав ФРУ входят более 70 отраслевых и территориальных объединений. Предприятия, представленные в ФРУ, производят в совокупности около 70% ВВП Украины.