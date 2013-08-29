Юристы считают, что в действиях Титушко и еще трех человек 18 мая не было препятствования журналистской деятельности и хулиганства

Киев. 29 августа. УНИАН. Юристы Олег Березюк и Владимир Василенко считают, что в действиях Вадима Титушко и остальных трех лиц, которые проходят по делу о событиях в центре Киева 18 мая, не было препятствования журналистской деятельности и хулиганства.

Такое мнение они высказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я считаю, что ни 296-й статьи (хулиганство), ни 171-й статьи (препятствование журналистской деятельности) не было. Было неуважение одной группы людей к другой - происходило грубое нарушение общественного порядка. И их действия нужно квалифицировать именно так... Никто из них, кто учинил драку, тогда не акцентировал внимания, кто перед ним: журналист - не журналист. Чтобы был состав преступления, должен быть прямой умысел, мотив", - сказал Березюк.

По его убеждению, конфликт, который произошел между двумя группами граждан 18 мая, был искусственно спланирован за пределами Украины. "Я убежден, что то была провокация, конфликт, спланированный за пределами страны и направленный на подрыв доверия к власти, к Президенту и углубление раскола в украинском обществе в канун подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил юрист.

Как сказал Березюк, почему эта ситуация не была предупреждена, необходимо спрашивать не у милиции, а у Службы безопасности Украины, которая должна была заранее знать о ней, и не допустить.

Василенко согласился с мнением коллеги. Он сказал: "Я согласен, что это было групповое грубое нарушение общественного порядка и что там виноваты обе стороны - и группа Титушко, и группа "Свободы". И кто первый начал - сейчас не имеет значения. Главное другое - нежелание правоохранительных органов, Службы безопасности объективно рассмотреть эту ситуацию означает их соучастие в этой провокации, которая организована из России".

По словам Василенко, "Россия специально и постоянно пытается создать ситуацию дестабилизации, пытается натолкнуть одну сторону на другую и создать негативный имидж Украины на международной арене и помешать подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС".

По его убеждению, подобного рода провокаций и "более масштабных" следует ожидать с приближением саммита в Вильнюсе.

Как заметил Березюк, выводы о событиях 18 мая он и его коллеги делали, проанализировав все фото- и видеозаписи, исключительно с юридической, а не политической точки зрения.

"Мы как юристы должны не допустить, если Титушко и компания будут осуждены по этим статьям незаконно. Мы за то, чтобы людей наказали за содеянное. Но - законно", - сказал Березюк.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками ВО «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ - Украина» Владислава Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Вадима Титушко. Он был в составе группы из 50 человек, которые также устроили драку со «свободовцами» на Большой Житомирской.

Позже милиция задержала и выдвинула обвинение еще трем лицам: Сергею Приходько, Андрею Ярошенко и Михаилу Пшуку, их дела объединили с делом Титушко.