Региональные управления образования скрывают информацию о подготовке к учебному году – эксперты

Киев. 30 августа. УНИАН. Информация о подготовке к новому учебному году стала более закрытой и недоступной для граждан, отмечает директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН он сообщил, что впервые за последние годы эксперты центра не смогли получить в полном объеме информацию о состоянии подготовки заведений к учебному году.

“Мы осуществляем мониторинг уже не первый год, ставим вопросы органам местной и центральной власти. По сравнению с 2011 и 2012 годом, в этом году мы впервые столкнулись с закрытостью местных и центральных чиновников, которые или не предоставляли информацию, или предоставляли так, что ее невозможно было проанализировать. По нашему мнению, это свидетельствует о закрытости власти или говорит о том, что запрашиваемую нами информацию они не хотят показывать общественности”, - сказал Таран.

В свою очередь эксперт Центра политических студий и аналитики Дарья Слизконис отметила, что запросы были направлены в 150 органов местной власти в каждом регионе Украины, а также в Министерство финансов, которое до сих пор не предоставило ответ, и в Министерство образования и науки, которое предоставило ответ на два запроса из трех направленных.

По словам Слизконис, эксперты получили ответ лишь от Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Харьковской и Херсонской облгосадминистраций.

В то же время не предоставили документацию полностью или частично Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Ривненская, Тернопольская, Сумская облгосадминистрации и Крым.

“Информация, которую мы получили, была непригодна к глубинному анализу. Мы не смогли обобщить данные для того, чтобы выяснить, на что тратились средства во время подготовки к новому учебному году, что было закуплено, отремонтировано. Все это остается закрытым”, - отметила эксперт.

Также полностью или частично предоставили информацию Симферопольский, Винницкий, Донецкий, Ивано-Франковский, Киевский, Тернопольский, Харьковский, Хмельницкий, Черниговский, Луцк, Кировоградская и Сумская горсоветы.