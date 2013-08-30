Киев. 30 августа. УНИАН. Общественные организации заявляют о дискриминации невакцинированных детей при приеме их в учебные заведения.

Как заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ОО «Лига защиты гражданских прав» Вячеслав Костылев, в Украине вакцинацию навязывают путем дискриминации и запугивания родителей.

«Если раньше можно было как-то лавировать между поликлиникой и школой и проблемы возникали в основном при общении в руководителем учебного заведения, с заведующей садика… Сейчас же вся репрессивная мощь сместилась в поликлинику. Схема отработана очень четко. Вы приходите в школу, в садик, говорите «мой ребенок не привит», вам отвечают: «Не вопрос, конечно, примем, но нужна справка, где будет указано, что ваш ребенок может посещать детский коллектив». И в этом кроется весь секрет. Потому что если ваш ребенок не привит, вам никогда не дадут такую справку в поликлинике. Если даже ваш ребенок идеально здоров и у него идеальные анализы, все равно вам вписывают «детский коллектив посещать не может». И для большинства родителей это стена, они не знают, что с этим делать и куда идти», - констатировал Костылев.

По его словам, «идейных» родителей-отказников от прививок, которые с рождения ребенка решили, что не будут делать прививки, на самом деле меньшинство.

«Большинство из тех, кто приходит перед садиком и школой в поликлинику, имеет некоторую часть прививок, но в последствии отказались (делать дальше) после тяжелых поствакцинальных последствий. Среди тех, кто отказывается от прививок, таких не менее 70%. Ведь только родитель может заметить, что ребенок до вакцинации был здоров, а после вакцинации хронически нездоров», - сказал Костылев.

Он утверждает, что последствия послевакцинации в Украине не фиксируются. «Их (последствия) никогда не впишут в медкарточку. Поэтому у нас нет последствий после вакцинации, нет реакции, в Украине, по статистике, нет осложнений. В США вот есть – десятки тысяч осложнений. И родители ребенка за поствакцинальные последствия могут получить от сотни тысяч долларов до десятков миллионов компенсации. У нас в принципе не признают все, что происходит во время вакцинации, после нее, осложнения, смерть, все это признается совпавшим во времени», - сказал Костылев.

По его словам, вакцины являются самым прибыльным сегментом фармацевтического бизнеса, наибольшие деньги зарабатываются на вакцинах.

«Украина – самый лакомый кусочек для продавцов вакцин. Когда через узаконенную дискриминацию навязывается вакцинация и таким образом получается прибыль. В России уже 15 лет отменена статья «О защите населения от инфекционных болезней», непривитые дети спокойно ходят в садики и школы. А нас не устают пугать, что в Украине начнут происходить эпидемии, какие-то страшные вещи», - считает Костылев.