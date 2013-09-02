Урок безопасности – в День знаний!

Для 500 школьников Полтавщины 1 сентября спасатели, «Фокстрот» и его партнеры организовали яркий обучающий праздник

1 сентября в Лубнах на Полтавщине стал не просто Днем знаний, а настоящим праздником безопасности. Торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» в рамках социального проекта «Школа безопасности» с партнерами – Службой спасения 101 в Полтавской области и ТРЦ Депо центр провели Урок безопасности для маленьких школьников. Вместе с главными героями мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь» и спасателями города дети креативно и весело учились главным правилам жизни – как быть живыми и здоровыми.

Безопасность детей является важной социальной проблемой. По данным Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области с начала 2013 года во время чрезвычайных ситуаций погибло 263 человека, в том числе 10 детей, пострадали почти тысяча (969) человек, из них 122 ребенка. Основными причинами беды статистика называет незнание правил дорожного движения, правил поведения на воде, основ противопожарной и электробезопасности.



«Фокстрот» с 2002 года в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности реализует собственный социальный проект – “Школа безопасности”, помогая государству в пропаганде правил безопасного поведения детей самого разного возраста. В Лубнах «Фокстрот» показал малышам 4 серию собственного мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь. Пожар», а лисичка Фокс наградила победителей викторин и конкурсов.

- Необходимо общаться с детьми на тему безопасности с раннего возраста, а мультик с его яркими героями – это отличный инструмент коммуникации, - говорит исполнительный директор сети «Фокстрот. Техника для дома» Вячеслав Поврозник. – В этом году уже более 4 тысяч школьников по всей стране побывали на Уроках безопасности от компании «Фокстрот».



Вначале Урока безопасности дети посетили выставку, на которой спасатели продемонстрировали возможности 5 разных пожарных машин, используемых в работе Службы спасения 101. Настоящее волнение и адреналин у маленьких зрителей вызвала операция тушения условного очага возгорания настоящими спасателями – пожарными Службы спасения 101 г. Лубны. На праздник к ровесникам пришел юный, но уже Герой – 15-летний Евгений Шуба, спасший во время пожара в январе этого года соседскую бабушку. Парень поделился с земляками знаниями о действиях в случае возникновения пожара и дал школьникам полезные советы, как не растеряться в подобных ситуациях, спасти свою жизнь и помочь другому.

Торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» также позаботилась о тех школьниках, которые не смогли поучаствовать в праздниках. Директор супермаркета «Фокстрот» (который находится в ТРЦ Депо центр) Сергей Сергиенко через партнеров из Управления ГСЧС Полтавской области передал в школы и детские сады Лубнов листовки «При пожаре действуй правильно!» и двд-диски с мультсериалом «Фокс и Трот спешат на помощь».

Результатом организаторы остались довольны – более 500 детей в первый день учебного года одновременно повторили правила безопасности в формате, максимально удобном для запоминания. Ну а по-настоящему праздничным Урок безопасности сделали партнеры - Фреш- бар «Витамин», пиццерия «Йоли-Пали», кафе «Фентезі Таун», окна «Вінтера», отдел оперативной полиграфии «Копі Шоп», магазин текстильного белья «Домік», магазин джинсовой одежды «Ликомс Джинс», магазин детских товаров «Акуна - Матата» . Благодаря организаторам и партнерам Урока безопасности, много маленьких лубенцев ушли домой не только с новыми знаниями и хорошим настроением, но также с приятными сюрпризами.

Видео о проведенном Уроке Безопасности в Лубнах

Справка:

Социальный проект «Школа безопасности» инициирован Группой компаний «Фокстрот» под лозунгом «Комфортно там, где безопасно!». Проект стартовал в 2002 году с целью поддержки государственной политики безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях КВН юных инспекторов движения и соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности»). В 2008-2011 гг. торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» - лидер* украинского ритейла бытовой техники и электроники - впервые на рынке создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». Каждая серия учебного мультсериала рассказывает о наиболее распространенных жизненных ситуациях: пользование детей электроприборами, отдых и детские игры на природе и у водоемов, поведение в общественных местах (супермаркет) и действия при возникновении пожара. Сегодня 16 000 плазменных телевизоров каждый час демонстрируют мультфильмы в 228 супермаркетах «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. В 2012 году мультфильм «Фокс и Трот спешат на помощь!» одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно-методического совета МОНмолодьспорта (протокол №3 від 11.10.2012). В Киеве и регионах (Львов, Луцк, Донецк, Запорожская область, Черновцы, Житомир, Николаев, Одесса) были проведены детские праздники - «Уроки безопасности». В марте 2013 года проект был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 года стал победителем 7-ого Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации. Мультфильм находится в свободном доступе в интернете.

Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на 02 сентября 2013 г. в Украине насчитывается 228 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 110 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет около 200 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2011-12 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012.