Бизнес-инкубатор Happy Farm в декабре проведет в Киеве международную конференцию для IT-предпринимателей

Киев. 3 сентября. УНИАН. Бизнес-инкубатор Happy Farm намерен 4-5 декабря провести в Киеве конференцию Startup AddVenture для IT-предпринимателей, в которой могут принять участие более 3 тыс. человек из Украины, СНГ, Европы и США.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор бизнес-инкубатора Happy Farm Анна Дегтерева.

"Startup AddVenture - это абсолютно новый формат, микс практик от мировых лидеров IT и стартап-отрасли, ориентированный на практику, а freemium-модель (условно бесплатная модель) позволит привлечь максимальное количество молодых людей и студентов. Конференция станет действительно глобальной площадкой для получения экспертизы и бесценных советов от экспертов мирового уровня, расширения сети контактов и реализации новых возможностей, а также выведет IT-отрасль Украины на новый уровень", - отметила Дегтерева.

По ее словам, на Startup AddVenture в качестве ключевых спикеров выступят одни из самых успешных представителей стартап-бизнеса: Дэйв МакКлюр - основатель и управляющий партнер крупнейшего венчурного фонда и одного из крупнейших стартап-акселераторов в США 500Startups, Адео Ресси - основатель международного сообщества стартаперов The Founder Institute, а также более 30 успешных предпринимателей и инвесторов, представляющих другие компании.

"Восточная Европа - очень перспективный рынок с точки зрения развития инновационных технологий и новых высокотехнологичных бизнесов. Тут сосредоточено огромное количество инженерных талантов и высококлассных специалистов, однако мало опытных менторов, которые могли бы помочь им запускать собственный бизнес", - отметил соорганизатор Startup AddVenture, предприниматель из Кремниевой долины Виталий Голомб.

Он считает, что подобная конференция и выступающие на ней спикеры смогут позитивно повлиять на развитие стартап-экосистемы Украины.

Кроме того, в рамках Startup AddVenture состоится специальный конкурс Startup Competition, финалисты которого будут соревноваться за главный приз 25 тыс. евро. На участие в конкурсе уже подано более 200 заявок со всей Европы.

Справка УНИАН. Happy Farm - бизнес-инкубатор, который предоставляет услуги бизнес-девелопмента для стартап-команд (или компаний), а также предполагает дальнейшее сопровождение и привлечение инвестиций в стартап-компании.

Happy Farm занимается поиском и коммерциализацией новых технологий и разработок в сфере информационных технологий.