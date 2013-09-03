20-й юбилейный Форум издателей во Львове откроется 12 сентября

Киев. 3 сентября. УНИАН. С 12 по 15 сентября состоится 20-й юбилейный Форум издателей во Львове, но отдельные его мероприятия начнутся уже с 9 сентября.

Об этом президент "Форума издателей" Александра Коваль сообщила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Еще немного - и весь Львов, а вместе с ним и вся Украина, окунется в приятный, захватывающий водоворот книжного счастья и экстаза. Мы, как организаторы, уже 20 лет делаем все для того, чтобы хотя бы на четыре дня в отдельном городе Украины создать тот идеальный мир, каким он должен бы быть везде и всегда в Украине”, - сказала Коваль.

По ее словам, самое ожидаемое мероприятие форума - книжная ярмарка, которая является самой большой в Украине и в которой принимают участие практически все украинские издательства.

“Она порадует тем, что там будет очень много новых книг. На сам только книжный конкурс поступило 408 книг от 85 издательств. Конкурс обещает быть очень напряженным. Будут выбраны 20 лучших книг форума.

Вторым комплексным событием форума является Международный литературный фестиваль, участие в котором принимают авторы и эксперты из 23-х стран мира. Всего на форуме будут представлены 362 автора”, - сообщила Коваль.

Также в рамках форума, в частности, состоится фестиваль “Контекст-2”, посвященный литературной критике и журналистике и который пройдет при поддержке Фонда Рината Ахметова “Развитие Украины”.

“Мы сотрудничаем с форумом несколько лет, поддерживали различные проекты издателей. В прошлом году мы поддержали проект “Контекст”, направленный на развитие культурного менеджмента в области литературы и книг, а в этом году - “Контекст-2”, который состоится благодаря поддержке фонда и концентрируется на культурной журналистике и критике”, - сказала руководитель программ и проектов Фонда «Развитие Украины» Олеся Островская-Лютая.

Она отметила, что за последние три года Фонд Рината Ахметова поддержал более 200 проектов в различных сферах и заметил, что наиболее интересные проекты содержат образовательные компоненты.

Также состоится 9-я Молодая республика поэтов, Ночь поэзии и музыки нон-стоп.

Уже в четвертый раз в рамках Форума издателей состоится Львовский библиотечный форум.

Для 8 тыс. пенсионеров, которые первыми придут на форум, вход будет бесплатным, также им предоставят скидку в 20 грн.

Почетным гостем 20-го Форума издателей во Львове будет Польша. Польская программа состоит из более 50 событий, в частности, Зигмунт Батман прочитает лекцию “Небольшое дополнение к длинной социальной истории времени”, состоится презентация книги Дануты Валенсы “Мечты и тайны”, круглый стол “Польша и Украина в последнем десятилетии” с участием депутата Европарламента Павела Коваля, презентация книги Кшиштофа Занусси “Пора умирать” и демонстрация его фильмов.

В свою очередь директор по корпоративным связям компании «Киевстар» Михаил Шуранов сообщил, что во время форума будут представлены результаты исследования на тему, какие именно книги читают украинцы.