Киев. 3 сентября. УНИАН. В Киеве открылся Первый образовательный фестиваль преподавательских идей Epson “Интерактивный мир знаний”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила старший менеджер представительства «Epson Europe B.V.» в Украине Александра Ткаченко.

По ее словам, основная цель фестиваля - поощрить учителей к созданию интерактивного учебного контента.

"Это фестиваль для преподавателей по созданию интерактивного учебного контента. Этот фестиваль рассчитан на широкий круг преподавателей", - отметила Ткаченко. Она заметила, что фестиваль не будет иметь ограничений по участию учителей общеобразовательных учреждений - ни по предметам, ни по возрастным группам учеников, для которых будет создаваться этот контент.

Ткаченко подчеркнула, что главной целью фестиваля является поощрение учителей к применению современных информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. "В результате проведения фестиваля мы получим повышение качества интерактивных уроков как с методической, так и с информативной точки зрения, и мы не сомневаемся, что привлечение широкой общественности учителей к такому фестивалю будет способствовать распространению интерактивного контента в педагогический среде", - отметила она.

Маркетинг-менеджер представительства «Epson Europe B.V.» в Украине Юлия Соколова отметила, что фестиваль будет проходить весь учебный год - с сегодняшнего дня и до конца апреля. Все желающие учителя должны зарегистрироваться на официальной странице конкурса в Интернете (http://www.academy.epson.ru/), ознакомиться с условиями конкурса и по желанию получить на две недели один из десяти мультимедийных интеллектуальных комплектов «Epson Europe B.V.», который включает в себя технику, необходимую для проведения интерактивного урока, в том числе интерактивный проектор, цифровую документ-камеру, печатающее устройство и т. п. Соколова отметила, что авторы трех лучших идей по результатам конкурса получат этот интерактивный комплект от компании «Epson Europe B.V.».

Ткаченко заметила, что для реализации конкурса компания привлекла самое авторитетное государственное учреждение - "Институт инновационных технологий и содержания образования" Министерства образования и науки Украины.

Она выразила надежду, что сотрудничество ее компании с институтом будет способствовать успешному проведению конкурса. А результатом конкурса будет создание методических рекомендаций по интерактивным урокам, которые помогут учителям в будущем развивать свои наработки, используя новейшие методы обучения.

Заместитель директора ГНУ "Институт инновационных технологий и содержания образования" МОН Украины Тамара Пушкарева отметила, что ее институт не может быть в стороне от таких инновационных инициатив. "Поэтому мы провели консультации, мы договорились о дальнейшем сотрудничестве и сегодняшняя конференция - это объявление о намерениях сотрудничать, о намерениях учить наших учителей использовать современные технологии, о намерениях нашим детям использовать все возможности современной техники", - подчеркнула она.

Она поприветствовала инициативу «Epson Europe B.V.» и выразила надежду на плодотворное сотрудничество.