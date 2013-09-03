Messe Frankfurt и Independent Expo Украина в мае 2014 года проведут в Киеве международную выставку автозапчастей

Киев. 3 сентября. УНИАН. Один из ведущих мировых организаторов выставок Messe Frankfurt (Германия) совместно с Independent Expo Ukraine проведет 21-23 мая 2014 года в Киеве Automechanika Kiev - специализированную выставку автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания автомобилей, нацеленную на профессиональную аудиторию посетителей.

Об этом сообщил вице-президент Automechanika Messe Frankfurt Майкл Йоханнес на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы проводим эту выставку для своих клиентов. На данный момент есть 8 тыс. компаний, заинтересованных в участии в этой выставке. Мы не можем гарантировать, что все компании примут участие. Однако мы рассчитываем на участие 400-500 компаний", - сказал Йоханнес.

По его словам, это будет тринадцатая выставка Automechanika, организованная Messe Frankfurt.

В то же время, президент Independent Expo Украина, соорганизатор выставки Олег Литвяк отметил, что украинский рынок имеет огромный потенциал для мировых поставщиков полного спектра автомобильной промышленности с учетом высокого интереса к инвестиционным возможностям.

"До сих пор в Киеве не существовало выставочной платформы для B2B сегмента, которая предлагала бы такой широкий спектр продуктов, каким оперирует Automechanika Kiev - первое и единственное событие бизнес формата, которое охватывает весь спектр автомобильной промышленности в Украине", - считает Литвяк.

По словам генерального директора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко проведение такой выставки будет способствовать приходу в Украину инвесторов.

"Наша задача - не только создание цивилизованного автомобильного рынка в Украине, но и рынка автозапчастей и компонентов. Это не просто выставка - это еще и приход в Украину возможных будущих инвесторов", - сказал Назаренко, отметив, что объем рынка автозапчастей в Украине составляет 2,5 млрд долл.

Справка УНИАН. Концерн Messe Frankfurt - один из ведущих мировых организаторов выставок и один из основателей Всемирной ассоциации выставочной индустрии – UFI. Концерн представлен на многих международных рынках и является организатором выставочных событий в области товаров народного потребления (Ambiente, Beautyworld, Christmasworld, Paperworld, Tendence), текстиля (Heimtextil, Techtextil and Texcare International), технологий (Light+Building, IFFA, Musikmesse, Prolight+Sound), автомобильной промышленности (Automechanika)

Independent Expo является официальным лицензированным партнером и организатором выставки Automechanika Kiev в Украине.

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) является добровольной общественной некоммерческой организацией, созданной в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей - операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины.