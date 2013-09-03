В Черновцах 6-8 сентября состоится Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz

Киев. 3 сентября. УНИАН. В Черновцах с 6 по 8 сентября состоится четвертый Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Международной литературной корпорации Meridian Czernowitz Святослав Померанцев.

“Этот фестиваль является ежегодным и собирает на три дня в Черновцах высшую лигу европейских и украинских поэтов. Украинская культура, литература очень интересны для западного мира. Поэтому наша миссия – это мост между культурами, между Украиной и Европой, в первую очередь между Украиной и немецкоязычной Европой”, - сказал Померанцев.

Главная идея нынешнего мероприятия - “(Не) известные Czernowitz”. Поэтические чтения, презентации книг, лекции, театральные и музыкальные перформансы, вечеринки “Электропоэзии” будут проходить в бывшей и действующей синагогах, редакции газеты “Советская Буковина”, костеле иезуитов “Пречистое сердце Иисуса”, Еврейском доме, школах, где в свое время учились величайшие писатели Черновцов. Всего запланировано около тридцати литературных событий.

Участники фестиваля – поэты, переводчики, публицисты и музыканты из Германии, Австрии, Швейцарии, Румынии, Молдовы, Польши, Израиля, Великобритании, Беларуси, России, США и Украины. Избранные произведения авторов-участников фестиваля будут изданы отдельным поэтическим сборником на языках оригинала и в переводах.

В рамках фестиваля корпорация Meridian Czernowitz представит новый литературный проект – поэтическое турне Киев-Черновцы-Львов-Берлин-Бремен, которое будет продолжаться с 4 по 25 сентября этого года. “Мы начнем наше турне с Киева, где завтра состоятся интересные чтения, интегрированные в выставку PinchukArtCentre. Чтения называются “300 китайцев” по одноименному стихотворению Сергея Жадана, который также завтра будет там выступать вместе с поэтами из Австрии, Германии, Швейцарии, Румынии, Израиля вместе с украинскими поэтами”, - сообщила директор Meridian Czernowitz Ирина Викирчак.

Кроме основных остановок турне, авторские чтения будут проходить в специальном вагоне-салоне поездов Черновцы-Киев и Черновцы-Львов. Участники проекта будут представлять современную поэзию Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Румынии, Израиля, России и Украины. Особенность турне заключается в том, что тексты будут читаться на родном языке поэтов и в переводе на украинском.