Производитель изолированных труб «Визард Лтд» заявляет о блокировании своей работы

Киев. 4 августа. УНИАН. Работа производителя изолированных труб «Визард Лтд» (Киев) заблокирована в связи с односторонним разрывом с ним договора субаренды имущества «Завода сантехнических заготовок».

Об этом сообщил генеральный директор «Визард Лтд» Александр Вьюник на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, компания-арендатор имущества «Завода сантехнических заготовок» в одностороннем порядке разорвала заключенный с «Визард Лтд» договор субаренды. В то же время, как отметил Вьюник, в соответствии с заключенным договором, стороны должны были согласовать разрыв договора не менее чем за 60 дней до подобного решения, а сам договор субаренды был заключен до ноября 2014 г.

Вьюник также сообщил, что в конце прошлой недели его предприятие было обесточено, а работа его сотрудников была заблокирована людьми спортивной внешности. По его информации, 31 августа в результате конфликта с данными людьми несколько его сотрудников получили ранения различной тяжести, пострадал также сам гендиректор. По словам Вьюника, сегодня правоохранительными органами ведется расследование данного инцидента, задержаны несколько его участников. В то же время, по словам гендиректора «Визард Лтд», на него продолжает оказываться давление, так, в частности, возле его дома были замечены несколько человек, принимавших участие в конфликте на предприятии. «Все происходящее напоминает ситуацию, когда вы заплатили наперед на несколько месяцев за аренду квартиры, возвращаетесь как-то домой, а там вам говорят, что вы уже тут не живете», - отметил он.

По информации специалиста по криминальным делам, адвоката Виктора Домагальского, данные события произошли после того, как в августе т.г. состоялся конкурс по продаже оборудования находящегося в процедуре банкротства «Завода сантехнических заготовок», участие в котором приняла «Визард Лтд». Другими двумя участниками данного конкурса, по его информации, выступили физические лица. По словам Домагальського, несмотря на то, что «Визард Лтд» последней подала заявку в ходе конкурса и, таким образом, в соответствии с его условиями, должна была быть признана победителем, по его результатам товарная биржа, которая проводила конкурс, признала победителем другого участника – физическое лицо. Как отметил Домагальский, на сегодня представителями компании оспорены результаты проведения данного конкурса, в ближайшее время должно состояться судебное заседание по данному иску.

Справка УНИАН. Основным направлением деятельности "Визард ЛТД" является производство предварительно изолированных стальных и полипропиленовых труб ППУ, вентиляционных систем, полиэтиленовых водопроводных труб и полиэтиленовых труб для газоснабжения. "Визард ЛТД" является одним из лидеров в Украине по изготовлению предварительно изолированной трубы для теплосетей, теплотрасс, паропроводов.

Производственные площади и складские помещения ООО "Визард ЛТД" находятся на территории площадью 6 га в г. Киеве.