Продажи светодиодных ламп в Украине по итогам 2013 года могут увеличиться вдвое – участник рынка

Киев. 4 сентября. УНИАН. По итогам 2013 года доля ламп на основе светодиодной технологии (LED, англ. Light-emitting diode) в общем объеме рынка осветительного оборудования может увеличиться вдвое – до 6% с 3%.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор по инновациям компании «Максус Украина» Марк Захаров.

«С начала года спрос на LED вырос на 40% и, согласно прогнозу, повысится еще на 60%», - отметил он.

По словам Захарова, в 2013 году в Украине наблюдается резкий скачок спроса (на 20-30%) на LED со стороны торговых центров, торгово-развлекательных центров, АЗС, производственного сектора. При этом, по его оценке, общий объем рынка светодиодов в Украине составляет порядка 800 млн грн.

В то же время, по словам Захарова, темпы развития рынка светодиодов в Украине отстают от темпов развития подобного рынка в Европе, где в этом году ожидается его рост на 150%.

По мнению представителя «Максус Украина», в дальнейшем рынок светодиодного оборудования будет только увеличиваться. Захаров считает, что к 2020 году доля LED в общем объеме рынке осветительного оборудования может возрасти до 60-65%.

Он также отметил, что чрезвычайно привлекательным для бизнеса является срок окупаемости проектов светодиодного освещения. «К примеру, для сетей ритейла, которые часто работают круглосуточно, этот показатель составляет до одного года, а для предприятий различных отраслей экономики и офисных помещений – до полутора лет», - уточнил Марк Захаров. К тому же, по его словам, сегодня в Украине наметился позитивный тренд, когда украинцы «все больше внимания уделяют качеству и влиянию источников света на здоровье».

Согласно обнародованным на пресс-конференции результатам опроса, проведенного компанией Gfk по заказу «Максус Украина», только 35% работающих жителей мегаполисов Украины полностью удовлетворены искусственным освещением на своем рабочем месте. В то же время, 17% опрошенных топ-менеджеров и собственников компаний уже заменили устаревшие источники света на LED, а 33% намерены переоснастить свои предприятия в течение ближайших 1-3 лет.

Справка УНИАН. Компания «Максус Украина» специализируется на разработке и реализации энергосберегающих источников света бытового и промышленного назначения. Продукция, выпускаемая под брендом «МАКСУС», известна в Украине с 2003 года.