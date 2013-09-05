В Одессе суд запретил общественной активистке Костенко, которая отстаивает права предпринимателей, появляться на рынке "7-й километр"

14:26, 05 сентября 2013
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Киев. 5 сентября. УНИАН. Киевской районный суд Одессы запретил предпринимателю, председателю профсоюза "Единство" Ольге Костенко, которая защищает права предпринимателей рынка "7-й километр", появляться на территории рынка.

Об этом Костенко сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в соответствующем постановлении, которое по заявлению руководства рынка утвердил судья Петренко, ей без каких-либо обоснований также запрещается проводить на территории рынка собрания, акции, распространять печатные материалы, а также недостоверную информацию о рынке.

Как отметила Костенко, о таком решении суда она узнала, когда пришла на работу на рынок и когда охранники забрали у нее пропуск.

Комментируя ситуацию, Костенко отметила, что профсоюз, который она возглавляет, на рынке "7-й километр" был создан в 2000 году и с тех пор ее из-за активной деятельности по отстаиванию прав 50 тысяч предпринимателей, которые работают на рынке, преследуют, ей угрожают, а в январе этого года ее избило возле собственной квартиры неизвестное лицо.

По словам активистки, на решение районного суда она подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначено на 26 сентября.

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