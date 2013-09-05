У активиста "Тризуба" под видом запрещенных вещей милиция изъяла литературу националистического содержания

Киев. 5 сентября. УНИАН. В Ивано-Франковске сотрудники милиции под видом запрещенных для обращения вещей изъяли у активиста всеукраинской организации "Тризуб" Андрея Подольского книги националистического содержания.

Об этом Подольский сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в конце августа в Ивано-Франковске его остановил наряд милиции и попросил предъявить для осмотра содержание полиэтиленового пакета. Работники правоохранительніх органов аргументировали свои действия тем, что по имеющейся у них информации в том месте должна была состояться передача запрещенных вещей.

Как отметил Подольский, в пакете у него были украинские книги, футболки с трезубцем, нашивки с изображением трезубца и галицкого льва.

"После этого меня пригласили в райотдел для дачи каких-то показаний, но я их отказался давать, сославшись на статью 63 Конституции, которая дает мне такое право", - отметил Подольский.

Активист заметил, что 29 августа у него дома, а также в помещениях его родственников правоохранители провели обыски, изъяв диски с украинскими историческими и художественными фильмами, музыкой украинских исполнителей, книги "Нація и Революція", "Слово до побратимів...", "В ім‘я нації", красно-черные флаги и флажки.

"Спрашивая в милиции что подразумевается под категорией "запрещенные вещи", четкого ответа не получили", - сказал Подольский.

Комментируя эти действия милиции, он отметил, что связывает их с попыткой давления на себя как на представителя украинской организации, а также попыткой осложнить пропагандистскую работу "Тризуба", его развитие.