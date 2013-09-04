Если реформа МВД не состоится до 2015 года, то ее не будет вообще - эксперты

Киев. 4 сентября. УНИАН. Если реформа МВД не будет проведена до 2015 года, то ее проведения не стоит ожидать вообще.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказали представители ряда общественных организаций.

"Варианты законопроектов о реформе МВД, предложенные как Партией регионов, так и оппозицией, не содержат адекватного анализа ситуации и сводятся либо к частным вопросам, либо к очередной "бюрократической революции", осуществляемой в интересах бюрократии. Если реформа будет отложена до проведения президентских выборов в 2015 году и поставлена в прямую зависимость от их исхода, значит, никакой реформы не будет вообще", - сказал глава независимого профсоюза "Защита труда" Олег Верник, добавив при этом: "Если власть не решит проблем милиции сама, то народ, сопротивляясь, сам начнет ее менять".

В продолжение темы публицист Сергей Ильченко отметил, что, по его мнению, никакие реформы милиции не дадут результата до тех пор, пока не изменится отношение власти к народу, поскольку "милиция - это слепок власти, а не народа, как многие утверждают". По его словам, оптимальным вариантом реформирования милиции стало бы ее количественное сокращение с качественным наполнением при сохранении того объема материальных вложений с повышением уровня социальной защиты.

В свою очередь правозащитник Владимир Чемерис обратил внимание на то, что на сегодняшний день практически сошел на нет общественный контроль над милицией, а неоднократно создаваемый и распускаемый Общественный совет при МВД так и не стал полноценным органом гражданского контроля, и сегодня представляет лишь номинативную функцию, будучи наполненным по всей своей вертикали согласными со всем предлагаемым представителями.

В сложившейся ситуации и, учитывая приближающийся Вильнюсский саммит, общественные деятели предлагают апеллировать к европейским правозащитникам и правозащитным организациям, к отдельным депутатам ПАСЕ с просьбой содействия и влияния на реальное реформирование украинской милиции. В противном случае, считают они, Украине угрожает вырвавшийся из-под всякого контроля государства и гражданского общества милицейский беспредел.