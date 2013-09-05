Ассоциация автоимпортеров настаивает на отмене утилизационного сбора

Киев. 5 сентября. УНИАН. Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) настаивает на отмене утилизационного сбора, который вступил в силу с 1 сентября текущего года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава ВААИД Олег Назаренко.

При этом он сообщил, что в ассоциации планируют разработать свои законопроекты, которые могут быть внесены при помощи депутатов, выступавших против введения утилизационного сбора.

"Мы намерены разработать три законопроекта. Один из них - полная отмена утилизационного сбора", - отметил Назаренко.

Кроме того, он назвал еще 2 законопроекта: утилизационный сбор будет существовать для всех и составит 1 тыс. грн; наряду с утилизационным сбором Украине с начала следующего года необходимо перейти на стандарт топлива Евро-4, а с 1 июля следующего года на Евро-5.

В свою очередь генеральный директор «Ниссан Украина» Андрей Нестеренко выразил надежду, что в ближайшее время будут отменены повышающие коэффициенты для утилизационного сбора.

"Мы надеемся, что повышающие коэффициенты будут убраны, согласно поручению Президента, а утилизационный сбор останется на уровне 5,5 тыс. грн", - сказал он.

Кроме того, Нестеренко выразил надежду, что условия конкуренции для производителей и импортеров в Украине будут равные.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”. Документ вступит в силу 1 сентября и затронет все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели. Суммы утилизационного налога составят: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

Одновременно с подписанием закона Президент дал поручение внести изменения в редакцию закона, предполагающие упразднение корректирующих коэффициентов при расчете суммы налога и обязательной сертификации мест утилизации старых автомобилей.

6 августа Представительство ЕС в Украине выразило мнение, что введение в Украине утилизационного сбора на автомобили может негативно повлиять на двусторонние экономические отношения с Евросоюзом. Аналогичную обеспокоенность ранее высказывали Россия и Япония.

14 августа Министерство экологии Украины вынесло на рассмотрение общественности проекты трех законов о внесении изменений в законодательство об утилизационном сборе, предполагающих введение единой ставки сбора на все автомобили, упразднение обязательной сертификации утилизационных площадок, а также зачисление 100% сумм уплаченных сборов на счета Фонда защиты окружающей среды.

По предложению Минэкологии, общая сумма утилизационного налога будет рассчитываться налогоплательщиками по единой ставке (5,5 тыс. грн для легковых автомобилей и 11 тыс. грн для других автомобилей) и зависеть от количества транспортных средств.

Вместе с тем, в августе украинские компании – крупнейшие импортеры автомобилей в Украину, а также профильные ассоциации импортеров призвали власти как можно скорее внести изменения в действующую редакцию закона об утилизационном сборе с учетом предложений Президента Виктора Януковича и рекомендаций Всемирной торговой организации и Евросоюза.