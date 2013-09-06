Адвокаты надеются, что венгерский суд удовлетворит заявление Шепелева о предоставлении ему статуса беженца

Киев. 6 сентября. УНИАН. Адвокаты надеются, что венгерский суд удовлетворит заявление бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева и его жены Галины о предоставлении им статуса беженцев.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили адвокаты супругов Шепелевых Алексей Волошин и Андрей Подосинов.

“Венгерская сторона приняла те заявления, которые были написаны Александром Шепелевым и его женой Галиной. То есть, приняла их к рассмотрению. Сейчас ожидаем решение. Надеемся, что оно будет положительным”, - сказал Волошин.

В то же время, он не смог уточнить, когда именно должно состояться судебное разбирательство по этому поводу.

В свою очередь адвокат Подосинов отметил, что его подзащитная Галина Шепелева, по его убеждению, безосновательно привлекается украинскими правоохранительными органами к уголовной ответственности по статье “мошенничество”. Адвокат объяснил, что Шепелева обвиняется в заключении фиктивного договора с “ Родовид Банком ” на аренду, по которому она якобы после перечисления денег сняла со счета около 19 миллионов гривень. «Она заявила во время допроса в режиме видео-конференции, что никаких наличных денег от банка не получала, более того, данный договор был предметом судебных разбирательств и этот договор признан действительным всеми судебными инстанциями Украины», - отметил адвокат.

Также Подосинов назвал незаконным отказ украинских правоохранительных органов снять Шепелеву из международного розыска, поскольку следствию были предоставлены соответствующим образом заверенные документы, подтверждающие местонахождение Шепелевой.

Кроме того, как отметил адвокат, отец его подзащитной, в соответствии с решением суда, перечислил денежный залог в сумме 6 млн 161 тыс. грн, который был внесен в порядке меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2013 года в МВД Украины заявили об объявлении в международный розыск бывшего народного депутата Шепелева по подозрению в присвоении имущества в особо крупных размерах и покушении на убийство.

В отношении Шепелева было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191, а также ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По информации СМИ, Шепелев был объявлен в розыск по делу о покушении на жизнь экс-акционера "Родовид Банка" Сергея Дядечко.

Шепелев был избран в Верховную Раду VI созыва от БЮТ. 21 сентября 2010 года было объявлено об исключении из фракции БЮТ 28 депутатов, среди которых был и Шепелев. В октябре 2010 года Шепелев вошел во фракцию Партии регионов.

Также СМИ сообщали, что Шепелев является гражданином Канады.

5 июля этого года правоохранительные органы Венгрии направили украинским коллегам официальное подтверждение о задержании в Будапеште Шепелева.

По словам начальника Управления связей с общественностью МВД Украины Сергея Бурлакова, теперь украинская сторона - Генеральная прокуратура, в первую очередь, - будет готовить необходимую документацию для экстрадиции Шепелева в Украину.

В августе Шепелев обратился с официальным заявлением к властям Венгрии, в котором просит предоставить ему статус беженца.

Заметим, что сегодня, 6 сентября, министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко отбыл с рабочим визитом в Венгрию. Как сообщает управление связей с общественностью МВД Украины, программой визита запланированы встречи Захарченко с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером и руководством Национальной полиции Венгрии. Отмечается, что стороны обсудят вопрос сотрудничества украинских и венгерских правоохранителей в борьбе с транснациональной преступностью, а также аспекты взаимодействия в сфере обеспечения общественной безопасности.