В Днепропетровской области работает горячая линия для консультаций по земельным вопросам – чиновник

Киев. 9 сентября. УНИАН. В Днепропетровской области с целью минимизации рисков из-за проведения земельной реформы и снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения создана общественная организация «Общественная платформа внедрения земельной реформы», которая проводит разъяснительную работу среди сельского населения и в феврале 2013 года запустила горячую линию для проведения консультаций по земельным вопросам.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал первый заместитель главы Днепропетровского областного совета Анатолий Адамский.

«У нас еще до начала реформистских действий создана гражданская платформа земельной реформы. На сегодняшний день она работает. У нас пять пилотных регионов на уровне сельских районов, в которых работают в направлении земельной реформы работники группы, в которую входят юристы», – сказал Адамский.

«У нас есть горячая телефонная линия, по которой люди могут получить ответы на свои вопросы…Задача наших юристов, которые работают в рамках нашего проекта, – это предоставить юридическую помощь в оформлении документов в земельной сфере», – добавила исполнительный директор «Общественной платформы» Елена Васильева.

По словам консультирующего юриста «Общественной платформы» Раисы Василенко, наиболее частыми вопросами, с которыми люди обращались на горячую линию, были проблемы с регистрацией земельных участков, огромные очереди в территориальных органах Государственного земельного агентства, сложности с регистрацией и продлением договоров аренды, неуплата арендатором арендной платы и т.д.

Работать горячая линия для консультации по земельным вопросам в Днепропетровской области будет до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения, однако уже через год, 20 декабря 2012 года, вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Государственное агентство земельных ресурсов 5 апреля опубликовало свой вариант проекта закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который устанавливает правила, по которым должен работать рынок земли. Согласно законопроекту, первоочередное право на покупку земли будет иметь государство и Государственный земельный банк. В то же время юридические лица покупателями быть не смогут. Доработанная версия законопроекта была представлена 5 июля т.г. Окончательная версия этого законопроекта должна быть зарегистрирована в парламенте до октября 2013 года.