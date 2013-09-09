С 11 по 17 сентября в Украине будет проводиться "Неделя образования взрослых"

Киев. 9 сентября. УНИАН. С 11 по 17 сентября в Украине состоится XIV Международная "Неделя образования взрослых", которая проводится в 52 странах мира с целью реализации права каждого человека на образование на протяжении всей жизни.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Всеукраинского координационного бюро Международной общественно-государственной программы "Образование взрослых Украины" Сергей Болтивец.

Он сообщил, что "Недели образования взрослых" взаимосогласованно проходят в 52 странах мира, которые присоединились к образовательному движению, в частности в Австралии, Германии, Великобритании, Саудовской Аравии, Иране, Японии, Бразилии, Мексике и тому подобное.

"Целью Украинской Недели, как и национальных Недель указанных стран, является интеграция образования и жизни в широких жизненных контекстах, таких как семья и общество, образование, работа и досуг. Также поощрение взрослых, зрелых, пожилых людей к продолжению собственного образования", - отметил Болтивец.

По словам председателя Бюро, в этом году особое внимание общества будет привлечено к реализации таланта взрослых людей с ограниченными физическими возможностями. Так, 11 сентября будет открывать "Неделю образования взрослых" и Фестиваль образовательно-художественного творчества взрослых инвалидов "Беспокойство сердца" празднование Всемирного Дня Папы, которое состоится в Дарницкой райгосадминистрации.

12-13 сентября в Переяслав-Хмельницком государственном педагогическом университете имени Григория Сковороды состоится Международная научно-практическая конференция по современным проблемам безопасности жизни и здоровья человека.

14 сентября в городе Буча Киевской области откроется центр образования для взрослых.

15 сентября в рамках "Недели образования взрослых" состоится открытое общение депутатов всех уровней, ученых, зрелых, пожилых и старших людей, а 16 сентября – празднование преемственности образовательных традиций Запорожского края.

17 сентября состоится представление новой Концепции национально-культурного развития взрослых граждан Украины в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" на острове Хортица и принятие рекомендаций "Недели образования взрослых".