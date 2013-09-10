Больше половины депутатов из фракции ПР не подали ни одного депутатского запроса – эксперт

Киев. 10 сентября. УНИАН. В течение работы нынешней Верховной Рады не подали ни одного депутатского запроса 136 парламентариев из фракции Партии регионов, 18 - из фракции «Батькивщина», девять внефракционных, четыре - от КПУ.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН аналитик мониторингово-аналитической группы «ЦИФРА» Тарас Фитьо.

При этом он отметил, что из фракции «УДАР» и «Свобода» каждый депутат хотя бы раз подавал депутатский запрос.

По словам эксперта, неиспользование народными депутатами из фракции ПР такого инструмента, как депутатский запрос, можно объяснить тем, что «у фракции ПР есть много представителей большого бизнеса, которые не склонны использовать какие-то парламентские методы, но это не значит, что они не работают в своих округах и не добиваются финансирования для своих округов».

Фитьо сообщил, что фракция Партии регионов подала 319 депутатских запросов, фракция «Батькивщина» - 505, «УДАР» - 431, КПУ - 234, «Свобода» - 420, а внефракционные -110 запросов.

По его словам, всего 2% запросов - на социальную тематику, а 3% - на политическую.

Он добавил, что запросы «в основном используются в качестве контролирующей функции».

Фитьо проинформировал, что было подано 1 тыс. 393 индивидуальных запросов и 626 коллективных.

По его словам, 1200 запросов были поданы депутатами, которые прошли по спискам партий, и только 819 были поданы мажоритарными депутатами.

Он подчеркнул, что львиная доля, практически три четвертых всех запросов, была подана к правительству страны и министерствам, а также к Генеральной прокуратуре Украины.

«Такое большое количество запросов объясняется тем, что эти органы имеют возможность как-то адекватно отвечать, реагировать, принимать действия для решения тех проблем, о которых идет речь», - отметил эксперт.

Фитьо добавил, что к Президенту Украины было подано всего два запроса, которые прошли полностью всю процедуру («за» их поддержку должны проголосовать 150 народных депутатов, а «за» направление к Президенту Украины – 226 - УНИАН), и они были поданы от КПУ.

Еще 13 запросов было подано в Администрацию Президента Украины, сказал он.

Фитьо отметил, что «столь малое количество запросов может объясняться тем, что существует высокий институционный барьер, который сдерживает возможность, чтобы большее количество запросов были поданы к Президенту Украины».

Эксперт, говоря о запросах на региональную тематику, отметил, что очень малое количество запросов относительно проблем в Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

По его словам, это может объясняться тем, что, возможно, депутаты, которые представляют эти области, «используют какие-то другие неформальные практики для решения проблем».