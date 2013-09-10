Медики выступают за более частое применение метода тромболизиса при лечении инсультов

Киев. 10 сентября. УНИАН. Специалисты в области лечения инсультов призывают своих коллег и население активнее вводить и применять метод тромболизиса при лечении этой болезни.

Как сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Украины Николай Хобзей, в Украине заболеваемость инсультом и смертность от него стоит на одном из первых мест - только в прошлом году, по статистике Минздрава, в Украине было зафиксировано около 120 тыс. случаев инсульта.

По его словам, распространение введения так называемой тромболитической терапии, которая начала применяться в Украине с 2003 года, позволит ежегодно сохранить по меньшей мере 12 тысяч жизней. Вместе с тем, как отметил Хобзей, тромболизис в нашей стране необоснованно исключается из неврологической практики из-за плохой осведомленности людей и медперсонала, не всегда оперативные действия бригад скорой помощи и откровенное сопротивление фармкомпаний, хотя препараты для применения метода тромболизиса имеют подавляющее большинство больниц.

Продолжая тему, заведующая инсультного отделения Винницкой психоневрологической больницы имени академика Ющенко Татьяна Высочанская отметила, что смертность от инсультов в Украине не только занимает одно из первых мест, но и, в отличие от стран Запада, эта болезнь поражает лиц трудоспособного возраста. Как заметила Высочанская, применение метода тромболизиса в первые 3-4 часа после диагностирования случая инсульта дает отличные результаты. "Метод очень надежный, метод - единственный доказательный, что ишемический инсульт можно вылечить. И если раньше не было такого выражения "выздороветь от инсульта", то сегодня оно есть", - подчеркнула врач.

В свою очередь президент Украинской медицинской ассоциации Вадим Аристов обратил внимание на тот факт, что в странах Европы метод тромболизиса используется в 20-25 процентах случаях заболевания инсультом, а в Украине – меньше 1 процента. Вместо этого, как отметил Аристов, в нашей стране, как и в странах СНГ в целом, применяются методы, принятые еще со времен СССР, которые давно в развитых странах признаны устаревшими и неэффективными.

По словам Аристова, одной из главных причин торможения внедрения передовых методов лечения является сильное внешнее и внутреннее фармацевтическое лобби, которое в отдельных случаях едва «не перерастает в откровенные угрозы в адресу врачей». По его убеждению, для распространения метода тромболизиса необходимо, в частности, формировать социальный заказ в обществе на лечение этим методом, ведя разъяснительную работу.

Также присутствовавший на пресс-конференции народный депутат Украины, секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Каплин назвал проблему лечения инсультов в Украине "вопросом национальной безопасности и вызовом обществу". "Мы запланировали очень амбициозную программу на следующие пять лет - мы должны преодолеть очень активное фармацевтическое лобби. И решение этой проблематики является ключевым, и мы будем принимать законодательные акты (и это будут резонансные акты) на преодоление фармацевтического лобби", - отметил Каплин.

***Методика тромболизиса (внутривенное введение препаратов, которые растворяют тромбы) - эффективный способ лечения инсульта, который дает самое быстрое и наиболее полное возобновление нарушенных неврологических функций.

Терапевтическое «окно», в течение которого можно прибегнуть к тромболизису, составляет всего три часа от начала заболевания. Именно поэтому крайне важно не пропустить первые симптомы болезни.