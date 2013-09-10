В Украине в 2,5 раза может быть снижена цена на препараты для лечения гепатита С

Киев. 10 сентября. УНИАН. В Украине в 2,5 раза может быть снижена цена на препараты, необходимые для лечения гепатита С.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Международного благотворительного фонда «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей Клепиков.

«Сегодня особый день - потому что именно сегодня утром мы окончательно завершили переговоры о достижении беспрецедентной цены на лечение гепатита С», - сказал он.

По его словам, договоренность о снижении цены на закупку 100 курсов была достигнута в результате переговоров Альянса с одним из ведущих мировых производителей лекарственных средств, который обязался более чем в 2,5 раза уменьшить цену за один стандартный годовой курс лечения, – с 13 200 до 5 000 долларов США. Он отметил, что это беспрецедентная цена не только для Украины, но и для всех стран региона.

Клепиков отметил, что эта существенная скидка позволит Альянсу уже в ближайшее время обеспечить жизненно важное лечение вирусного гепатита С (ВГС) для 100 пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС путем закупки пегилированного интерферона и рибавирина – двух ключевых компонентов курса.

«Нам удалось преодолеть основное препятствие на пути доступа к лечению гепатита С – цену лечения. Эта программа должна стать катализатором изменений в деле доступа к лечению гепатита в Украине", - сказал Клепиков, подчеркнув, что речь идет не об одноразовой акции.

Средства будут выделены Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках Программы 10-го раунда. Этот специальный проект должен обеспечить лечение ВГС для представителей наиболее уязвимых групп населения в Украине – пациентов из ко-инфекцией ВИЧ. Планируется, что пациенты с гепатитом С будут лечиться на базе лечебных учреждений разного профиля в шести пилотных регионах - Киеве, Полтаве, Сумах, Виннице, Днепропетровске и Николаеве - с одновременным предоставлением пациентам социальной поддержки со стороны местных общественных организаций под общей координацией Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, и Украинскому центру контроля за социально опасными болезнями Министерства здравоохранения Украины.

Он напомнил, что недавно, 5 сентября, Кабинет министров Украины наконец официально обнародовал долгожданную Государственную целевую программу противодействия вирусным гепатитам на период до 2016 года, в которой заложены прогнозированные финансовые расходы госбюджета на лечение гепатитов уже в 2013 году общим объемом 345 млн. грн. Но фактически ожидается выделение в этом году всего около 10% от этой суммы – 33,6 млн. грн. При таких сложных условиях возможность обеспечения уже в ближайшие месяцы доступного лечения за средства Глобального фонда для сотен больных, которые в этом больше всего нуждаются, тяжело переоценить, сказал эксперт.

«Своей закупкой мы доказали, что цена в 5 тысяч долларов на лечение для украинцев, инфицированных гепатитом, - это то, что может быть применено и для других программ, поэтому мы надеемся, что наш опыт будет учтен и Министерством здравоохранения Украины и другими странами", - подчеркнул Клепиков. Он надеется, что Украина использует их опыт для закупки соответствующих лекарств.

В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности "Инфекционные болезни" Ольга Голубовская отметила, что министерство также сейчас ведет переговоры о закупке соответствующих курсов, и она надеется, что прецедент снижения цены для украинской неправительственной организации позволит снизить цену и для Украинского государства.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в Украине, по данным ВОЗ, 3% населения болеет гепатитом С.