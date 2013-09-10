Украине предпочтительнее производить танки "Оплот", чем модернизировать Т-64 - экс-генконструктор

Киев. 10 сентября. УНИАН. Производить современные украинские танки "Оплот", принятые на вооружение Вооруженными силами Украины в мае 2009 года, гораздо предпочтительнее, чем продолжать модернизировать танки Т-64.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный конструктор бронетанкового оборудования Украины в 1990-2011 гг., экс-руководитель Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени А. А. Морозова Михаил Борисюк.

"Лучше иметь меньшее количество танков, но нынешнего уровня, как "Оплот". А тиражировать дальше модернизацию Т-64 нецелесообразно", - сказал Борисюк.

При этом он отметил, что необходимо продолжать усовершенствование "Оплота" и выпускать его в небольших количествах для комплектования армии.

"Лучше иметь в парке сухопутных войск 500 танков, но современного уровня, чем множество устаревших", - заметил Борисюк.

Вместе с тем, по словам экс-генконструктора, производить достаточное количество танков и бронетранспортеров в Украине проблематично, так как для этого не хватает мощностей. Поэтому предприятия бронетанкостроения в основном занимаются модернизацией.

"Мы не могли и сейчас не можем выпускать достаточное количество новых танков, таких как "Оплот", а модернизировать можем в достаточном и даже избыточном количестве, так как это гораздо дешевле", - пояснил Борисюк.

Кроме того, по мнению Борисюка, с помощью "Оплота" можно в течение 20 лет полностью укомплектовать сухопутные войска для защиты государства.

"Украине для защиты достаточно 10 танков "Оплот" в год. В течение 20 лет возможно создать сухопутные войска, способные защищать страну", - подчеркнул он, добавив, что стоимость производства одного такого танка составляет около 4 млн у.е.

Присутствовавший на пресс-конференции директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отметил высокий потенциал отрасли бронетанкостроения в Украине.

"Если отрасли дать правильное развитие, то Украина способна поставлять до 200 единиц бронетехники на экспорт ежегодно", - сказал он.

На пресс-конференции Борисюк также презентовал свою книгу "Броня крепка".

Справка УНИАН. Танк «Оплот» (до принятия на вооружение — Т-84У) создан на базе танка Т-80УД — украинский основной боевой танк. Принят на вооружение Вооруженных сил Украины 28 мая 2009 года. От базовой модели — Т-84 —отличается установкой приборов прицеливания зарубежного производства и увеличенными бортовыми экранами. Разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени А. А. Морозова.

Михаил Борисюк — генеральный конструктор бронетанкового оборудования Украины в 1990-2011 году — экс-руководитель Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени А. А. Морозова. Генерал-лейтенант, доктор технических наук, профессор, почетный доктор Харьковского национального университета, действительный член Академии кибернетических наук.