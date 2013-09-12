Председатель ХДС намерен обжаловать в суде разрешение на реконструкцию киевского Центрального гастронома

Киев. 11 сентября. УНИАН. Документы, на основании которых утвержден проект реконструкции Центрального гастронома в Киеве, сфальсифицированы либо выданы незаконно.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Христианско-народного союза, народный депутат Украины ІІ-VI созывов Владимир Стретович.

По словам Стретовича, 26 апреля этого года директор Департамента охраны культурного наследия Минкультуры Украины Андрей Винграновский дал согласование, что никакой культурной ценности данное здание не представляет и можно реализовывать проект строительства.

"Он это сделал на основании одобрения президиумом научно-методического совета по вопросам охраны культурного наследия Министерства культуры Украины Концепции реставрации, реабилитации и приспособления памятника местного значения и реконструкции помещений, которые не являются памятником, по ул. Крещатик/Б.Хмельницкого, 40/1. Но этот протокол был сфальсифицирован, поскольку вопрос по этому зданию на заседании президиума научно-методического совета не рассматривали, а перенесли. Вместе с тем появился протокол, которым определено одобрить данную Концепцию", - утверждает Стретович.

Он отметил, что намерен обжаловать этот сфальсифицированный протокол в суде.

Председатель партии ХДС напомнил, что памятник архитектуры по адресу: ул. Крещатик/Б.Хмельницкого, 40/1, в 2009 году был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, а в Киевском научно-методическом центре по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий при Главном управлении охраны культурного наследия КГГА был изготовлен паспорт, в котором предметом охраны были определены все фасады дома.

"Но уже в следующем году Научно-исследовательский институт памятникоохранных исследований Минкультуры Украины изготовил еще один паспорт на этот же памятник, в котором в корне меняется предмет охраны. Согласно документу, предметом охраны остаются лишь декоративная отделка второго и третьего этажей «лицевых» фасадов здания. В новом документе не сказано, что этот объект может быть охраняемым, то есть никакой ценности он не представляет", - отметил Стретович.

Кроме того, по его словам, НИИ на основании нового паспорта разработал историко-градостроительное обоснование, согласно которому разрешается оставить от здания лишь фрагменты фасадов и допускается строительство на месте памятника современного сооружения высотой 12 наземных и 2 подземных этажа.

"Теперь над Крещатиком будет возвышаться огромное сооружение в 55 метров. В то время как существующим Генеральным планом Киева в Центральном историческом ареале запрещено строительство сооружений выше 27 метров", - подчеркнул Стретович.